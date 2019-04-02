Остросюжетные премьеры и фильмы прошлых лет порадуют гомельских зрителей на Днях российского кино

2 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Остросюжетные премьеры и фильмы прошлых лет порадуют зрителей на Днях российского кино, которые пройдут в апреле в Гомельской области, сообщили БЕЛТА в КУП "Гомелькиновидеопрокат".

На суд киногурманов представят новые картины, среди которых остросюжетный белорусско-российский детективный боевик "Черный пес". Киноленту покажут на экранах гомельских кинотеатров 4 апреля. Сценарий написан по мотивам романов белорусского писателя Николая Чергинца.

По признанию продюсера фильма Глеба Шпригова, лента посвящена современным проблемам - борьбе с террористической деятельностью, работой спецслужб во время войны или экстремальных событий.

Съемки прошли в Беларуси, основное действие разворачивается на улицах Минска. В главной роли снялся российский актер Владимир Епифанцев. Также в фильме задействованы Карина Разумовская, Павел Делонг, Игорь Сигов, Александр Аверков, уроженцы Гомеля - Павел Харланчук и Андрей Карако. Над проектом работал тандем режиссеров - Владимира Янковского и Александра Францевич-Лайе.

Зрителям предложат также российские премьеры разных жанров. Среди них остросюжетный триллер "Пилигрим", комедийный боевик "Миллиард" с Владимиром Машковым в главной роли, семейная фэнтезийная комедия Евгения Бедарева "Домовой", а также основанный на реальных событиях военно-исторический фильм "Солдатик". Не будут обделены киноменю и ценители фильмов прошлых лет.

Дни российского кино проводит КУП "Гомелькиновидеопрокат" совместно с предприятиями киновидеосети региона в рамках празднования Дня единения народов Беларуси и России.-0-