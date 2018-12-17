Островец - город, в котором хочется жить

Под таким девизом сегодня развивают город атомщиков. По количеству новостроек, причем не только жилых домов, но и объектов социального, культурного, бытового назначения, Островец можно назвать лидером. С началом строительства Белорусской АЭС город серьезно начал меняться. Сейчас можно подводить лишь промежуточные итоги, ведь в Островце продолжаются масштабные строительные работы. Возводятся новое здание больницы, детский сад, многофункциональный спортивный комплекс с бассейном, школа. Председатель Островецкого райисполкома Игорь Шалудин рассказал корреспонденту БЕЛТА об энергичном росте города.

-Каждый из этих объектов можно назвать важнейшим. Все они, уверен, будут востребованы. Такое строительство - это инвестиции в будущее, вклад в комфорт тех, кто живет и работает в Островце сейчас, и тех, кто будет здесь жить вскоре.

- Тем более что население города с каждым годом увеличивается. Ввод новых объектов повлечет создание рабочих мест. Важным фактором для привлечения специалистов становится обеспеченность жильем. Как ведется работа в этом направлении?

- С момента реализации государственной инвестиционной программы в городе построено более 240 тыс. кв.м жилья. Завершено строительство первого и второго микрорайонов, где возведено 19 и 26 многоквартирных домов соответственно. Рассчитаны эти два района на 8 тыс. жителей. Для сравнения: таким же было население Островца до начала строительства БелАЭС.

Сейчас работы ведутся в третьем микрорайоне в центральной части города. Уже возведено 9 жилых домов (свыше 440 квартир). В 2019 году планируется строительство 4 жилых домов по государственной инвестиционной программе для работников атомной станции. Заказчиком строительства еще двух жилых домов на 122 квартиры выступает УКС Островецкого райисполкома. Новоселами здесь станут многодетные семьи. Проектируется еще один дом для такой категории граждан. Задача по обеспечению многодетных семей жильем практически будет решена.

Запланировано возведение и коммерческого жилья. Кроме того, под индивидуальную застройку в 2019 году будет выделено свыше 140 участков в новом районе. Такой вариант решения жилищного вопроса остается востребованным.

Также запланировано строительство арендного жилья для работников социальной сферы. Тем более что в следующем году в эксплуатацию будут введены важнейшие объекты: больница, детский сад, школа. Штат их будет комплектоваться в том числе и за счет привлечения молодых специалистов, а им, конечно, в первую очередь необходимо обеспечить достойные жилищные условия.

- Немаловажно и развитие социальной сферы…

- Важно сделать так, чтобы создание социальной инфраструктуры не отставало от темпов строительства жилья. Согласитесь, комфортные условия проживания формируются и от того, как близко находятся учреждения здравоохранения, образования, магазины, другие необходимые объекты, в том числе и спортивные.

С 2011 года в целом по городу и району в этой сфере уже введено 26 объектов. Среди ключевых объектов, например, новый водозабор, введенный в эксплуатацию с учетом роста населения города. Также реконструирована котельная. Подходят к завершению работы на очистных сооружениях. Возводится новое здание центра гигиены и эпидемиологии. Одним из самых посещаемых объектов в Островце стал информационный центр АЭС.

За эти годы построены три детских сада на 190 мест каждый, новое здание гимназии на 510 учеников, физкультурно-оздоровительный комплекс. И в этом направлении работа не заканчивается. До конца года запланировано открытие современного стадиона с полноформатным футбольным полем с искусственным покрытием.

В следующем году ожидаем открытие ряда знаковых объектов. Сейчас активно идут строительные работы на здании новой школы на 765 мест во втором микрорайоне. В третьем микрорайоне возводится детский сад на 230 мест. Откроем их к началу следующего учебного года.

Строится дом детского творчества. Кроме того, в 2020 году мы должны ввести в строй многофункциональный комплекс социально-культурного назначения. Там разместятся музей, клубные помещения, библиотека, зал массовых мероприятий и другие. На базе комплекса запланировано открытие спортбара и установка оборудования для игры в боулинг.

Что касается сферы здорового образа жизни, то в следующем году город получит современный многофункциональный спортивный комплекс с бассейном, игровыми и тренажерными залами, а также открытыми площадками для баскетбола, волейбола. Рядом разместится комплекс уличных тренажеров. В 2021 году будет строиться крытая ледовая площадка. Сейчас по этому объекту ведутся проектные работы.

Запланированы работы по благоустройству береговых зон рек Лоша и Ковалевка. Там будут созданы места для активного отдыха, занятий спортом. Вдоль рек будут проложены велосипедные и пешеходные дорожки.

- Островец увеличивается, а это значит, что в городе атомщиков появится общественный транспорт. Каким он будет?

- Одним из важных объектов станет строительство нового автовокзала. Проект предусматривает возведение станции зарядки для электробусов. Планируется, что именно электрический общественный транспорт будет использоваться для доставки персонала на АЭС, а также на городских маршрутах.

- В ближайшем будущем будут вводиться в эксплуатацию новые корпуса Островецкой центральной районной больницы. Причем открытия с нетерпением ждут и жители соседних районов.

- В Островце появится одна из самых современных клиник. Помимо необходимых отделений запланировано создание межрайонных центров оперативной гинекологии, травматологии, хирургии, а также ресурсных центров для лечения пациентов с инсультом, острым коронарным синдромом. Немаловажно создание перинатального центра второго уровня. Это позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи не только жителям Островца, но и жителям близлежащих районов Гродненской и Минской областей.

Сейчас ведется закупка необходимого оборудования. Приобретаются в том числе компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф и другие, что позволит создать мощную диагностическую базу.

- Новым районам города уделяется много внимания. А как обстоят дела с так называемым доатомным Островцом?

- Не остаются без внимания и уже существующие районы города. Во-первых, создающаяся социальная инфраструктура будет использоваться всеми жителями Островца. Во-вторых, на благоустройство города направлялись и будут направляться финансовые средства. Например, в планах реконструкция района усадебной застройки Гагарина. Там будут проложены инженерные сети, обустроены тротуары, уложено твердое покрытие.

В сельских населенных пунктах также на системной основе ведется работа по благоустройству и наведению порядка. Кроме того, прилагаем усилия для того, чтобы жители деревень и агрогородков смогли в полной мере получать все те услуги, что доступны горожанам.

- Быстрое развитие города стимулирует интерес бизнеса. В каких сферах частный капитал активнее всего?

- Прежде всего в сфере торговли и услуг. Только за последний год в городе введены в эксплуатацию два сетевых магазина современного формата. В стадии проектирования и строительства находятся более 10 торговых объектов. Активно развивается сфера общепита. Уже создано почти два десятка подобных объектов - кафе, рестораны, пиццерии и другие. Малый бизнес занимает свою нишу в сфере гостеприимства, гостиничных услуг, перевозок пассажиров, бытовых услуг. Если касаться производства, то малый бизнес в Островецком районе традиционно активно развивает сферу деревообработки.

О том, что предприниматели чувствуют себя комфортно, говорят и цифры. За последние годы количество субъектов малого и среднего бизнеса в районе возросло на 70%.

Генеральным планом города предусмотрены и две инвестиционные площадки для размещения производств. Они будут обеспечены необходимыми коммуникациями, сейчас уже имеют хорошее транспортное сообщение. Возможностей для реализации потенциальным инвесторам немало. Рядом граница с Евросоюзом, пункты пропуска, да и сам Островец, как и любой активно растущий город, будет заинтересован во всем большем количество новых объектов, товаров, возможных услуг.

В ближайшее время будет создан единый оператор туристических услуг, который будет координировать всю деятельность в этой сфере. Ведь Островецкий район - это не только БелАЭС. Нам есть что показать и рассказать: уникальные памятники архитектуры, исторические объекты, шикарная природа с велосипедными и водными маршрутами. Все это можно и нужно, как говорится, выгодно продавать туристу.

- Открытие новых объектов - это рабочие места. Нет ли дефицита работников?

- Островецкий район определен как регион приоритетного привлечения трудовых ресурсов. Да, мы ощущаем нехватку представителей массовых профессий - продавцы, повара, строители, водители. С учетом ввода новых объектов эта потребность возрастет. Только в следующем году будет создано около 500 рабочих мест. Впрочем, Островцу есть чем привлечь кадры, молодежь из других регионов: это и новое жилье, и развитая инфраструктура, и интересная работа, и, что немаловажно, развивающийся молодой город, где каждый сможет реализовать себя.

Приятно, что сегодня город молодеет. За последние три года количество жителей в возрасте до 31 года возросло на 20%. Уверен, в будущем эта тенденция лишь усилится.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

БЕЛТА.-0-