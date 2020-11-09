Островки безопасности, кольца и "берлинские подушки" - в Полоцке внедряют новшества в дорожное движение

9 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке продолжается реализация проекта ГЭФ/ПРООН - Минприроды "Беларусь: поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" ("Зеленые города"). По нему в городе внедряют инновационную схему организации дорожного движения, после тестирования их в Полоцке новшества могут быть распространены по всей стране, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Проект "Зеленые города" работает с 2016 года. Он направлен на улучшение экологии, энергоэффективное освещение улиц и реализацию инициатив, которые позволят повысить городскую мобильность. В год старта проекта в Полоцке создали первую в Беларуси велодорожку на проезжей части по проспекту Ф.Скорины. Теперь локальный маршрут перерос в велосеть - отдельные полосы появились на других улицах города, а также велодорожка на новом Покровском мосту. В городе установили островки безопасности на нерегулируемых переходах, нанесли долговечную пластиковую разметку, появились мини-кольца и так называемые берлинские подушки. Они будут снижать скорость легковых авто и не помешают общественному транспорту. Мини-кольца установлены так, чтобы при необходимости смог проехать крупногабаритный транспорт. Некоторые из этих идей в организации дорожного движения в Беларуси реализуются впервые.

Продолжится поддержка общественного транспорта с выделением для него специальных полос. По проекту в Полоцке и Новополоцке заменили несколько остановок общественного транспорта. В городах на двух улицах появились умные контроллеры с GPS-датчиками, которые позволяют, не привязываясь к центру управления, синхронизировать светофоры для создания возможности автомобилям проехать по "зеленой волне". Также в планах в Полоцке и Новополоцке продолжать устанавливать крытые велопарковки.

Проект "Беларусь: поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" ("Зеленые города") реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды при финансировании Глобального экологического фонда (бюджет составляет $3091 тыс.). Проект рассчитан на 2016-2021 годы и направлен на развитие планов зеленого градостроительства, а также поддержку пилотных инициатив по устойчивому городскому транспорту и повышению энергоэффективности в малых и средних городах Беларуси.-0-

Фото Александра Хитрова