Освободилась от лесов: туристы уже могут увидеть обновленный фасад каплицы рода Ожешко

10 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Фасад каплицы-усыпальницы рода Ожешко в деревне Закозель Дрогичинского района освободили от строительных лесов, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Инна Проневич.

Более двух лет каплица была спрятана под строительными лесами. В 2019 году начали очистку крыши от обломков, в 2020-м восстанавливали кровлю и башенки. В этом году строители занимались работами на фасаде здания, в верхнем фронтоне установили витражные окна. Теперь наружные леса убрали, они остались только внутри каплицы.

"Такой ее могут не вспомнить даже старожилы. Это абсолютно обновленное здание. Это не окончательный внешний вид, но мы уже сейчас можем видеть его великолепие. Еще хватает окон в средней части, здание будет покрашено в светлый цвет. Большую красоту создаст лепнина, ее установят в последнюю очередь. Во всей красе каплица предстанет в конце реставрационных работ. Думаю, это будет в 2024 году", - рассказала Инна Проневич.

Возобновятся работы следующей весной. Намечено сделать гидроизоляцию фундамента, также специалисты приступят к работам внутри каплицы: займутся восстановлением крыльца и кирпичной кладки, оштукатуриванием поверхностей. Планируется вставить окна в среднюю часть здания.

"Этап проведенных работ и то, что были сняты строительные леса, вызвал ажиотаж в первую очередь среди жителей района. Гостям предлагаем совместить поездку в Закозель с посещением "Бездежского фартушка", Перковичей. Когда будет открыт байдарочный маршрут на Днепровско-Бугском канале и туристы будут приезжать туда, будем и им предлагать посещение каплицы-усыпальницы", - добавила Инна Проневич.-0-