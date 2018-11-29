ОСВОД Гродненской области в выходные переходит на усиленное дежурство

29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В связи со становлением льда на водоемах спасатели-осводовцы в ближайшие выходные будут дежурить в усиленном режиме. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Любители зимней рыбалки с нетерпением ждут первых морозов. В желании быстрее открыть сезон они порой пренебрегают мерами безопасности.

"Выход на лед, несмотря на похолодание, смертельно опасен. Сейчас толщина льда на водоемах области не более 2-3 см. Напоминаем о запрете выхода на лед, толщина которого менее 7 см", - отметили в областной организации ОСВОД. В выходные дни планируется патрулирование водоемов, проведение профилактических бесед с любителями зимнего лова.

Внимание рыбаков акцентируют не только на опасности выхода на тонкий лед, но и на необходимости иметь при себе средства самоспасения и спасательный жилет. В начале 2018 года зафиксировано два случая гибели людей, провалившихся под лед.

В этом сезоне трагических инцидентов не было. Первой жертвой коварного льда могла стать пенсионерка из Новогрудка. Женщина выбежала на водоем в районе улицы Молодежная за собакой. Лед треснул, пенсионерка оказалась в воде и выбраться самостоятельно не могла. На помощь пришли учащиеся аграрного колледжа. Они помогли пострадавшей и передали ее медикам.-0-