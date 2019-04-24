ОСВОД откроет к купальному сезону в Минской области 4 новых поста

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне открытия купального сезона ОСВОД откроет в Минской области 4 новых спасательных поста дополнительно к 24 традиционным, сообщил сегодня журналистам ведущий специалист Минской областной организации ОСВОД Михаил Фролов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кроме 7 спасательных станций, в Минской области откроются 24 сезонных спасательных поста. К ним добавятся еще 4 новых места, где будут дежурить наши сотрудники: на озере Селява в Крупском районе, озере Материнское, водохранилище Михайловское, а также на посту "Островок" в Копыльском районе", - рассказал Михаил Фролов.

В Минске сотрудники ОСВОД обслуживают 26 пляжей, во время купального сезона функционируют 9 спасательных постов.

Подготовкой пляжей в Минской области занимаются сотрудники ОСВОД, в Минске эти функции выполняют специалисты водоканала, "Зеленстроя", а также водолазы.

Всего на территории Беларуси 66 спасательных станций, 108 постоянно действующих спасательных постов, дополнительно на период купального сезона открываются еще 35 пунктов, где будут дежурить сотрудники ОСВОД. Перед началом каждого купального сезона организация привлекает дополнительно около 2 тыс. матросов-спасателей, которые проходят специальное обучение, медицинский осмотр и сдают нормативы.

Купальный сезон в Беларуси открывается 1 мая.-0-