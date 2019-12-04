ОСВОД предупреждает об опасности выхода на лед водоемов в Брестской области

4 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области ОСВОД предупреждает об опасности выхода на лед, поскольку он еще не достиг необходимой толщины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном совете общества спасания на водах.

На водоемах юго-западного региона с понижением температуры начал образовываться лед. Пока он поверхностный, из-за чего недостаточно прочный. "В районах Брестской области температуры разнятся. В ее северной части уже начался процесс образования льда. Райисполкомы начали принимать решения в период становления ледового покрова о запрете выхода на него, пока толщина не станет более 7 см", - подчеркнули собеседники. Сотрудники ОСВОДа планируют проводить совместные с МЧС и милицией профилактические рейды.

Специалисты обратили внимание, что лед толщиной 7 см может выдержать человека со средним весом, 9 см - человека с грузом, более 12 см - уже группу людей.

В первую очередь от выхода на непрочную поверхность водоемов предостерегают любителей зимней рыбалки. Кроме того, родителям нужно контролировать местонахождение детей. Так, в Барановичах 1 декабря из-за непрочного льда в воде оказались трое детей. На выручку им пришли двое очевидцев. Барановичский горисполком отметил спасителей грамотой и благодарностью, планируют их поощрить и в ОСВОДе.

На водоемах Брестской области с начала года погибли 57 человек (за аналогичный период 2018-го утонули 64), в том числе четыре ребенка. Спасены 43, из них 15 детей. Отмечается, что более половины утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения, а трагедии, связанные с гибелью несовершеннолетних, произошли из-за халатности взрослых.-0-