От АПК до образования - Гомельская и Кировская области подписали пакет соглашений

21 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пять соглашений и договоров о сотрудничестве подписали представители Гомельской области с кировскими партнерами на заседании совместной рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси и Кировской области, которое прошло в российском регионе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова.

Производственные, технологические, кооперационные связи намерены развивать ОАО "Гомельоблагросервис" и ЗАО "НПП "Фармакс" (фармацевтическое предприятие Кировской области по производству ветеринарных препаратов). Соглашение предусматривает расширение деловой активности, популяризацию принципов и инструментов бережливого производства, укрепление торгово-экономических связей. Предполагается обмен сведениями о потребностях организаций и регионов в целом в продукции, работах и услугах. Стороны будут содействовать осуществлению взаимных поставок важнейших видов продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления на основе прямых договоров, контрактов.

Договор о научно-образовательном сотрудничестве подписали Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины и Вятский государственный университет. В пунктах документа прописаны разработка и реализация совместных инновационных, научно-исследовательских и творческих проектов, участие в различных программах, организация совместных лабораторий и временных научных коллективов. Планируется также обмен преподавателями, магистрантами по краткосрочным и долгосрочным научным стажировкам.

Соглашение о стратегическом развитии дистрибуции в Кировской области через имеющиеся каналы ОАО "Рогачевский МКК" предполагает увеличение реализации мясо-молочной продукции Гомельской области до 30 млн российских рублей.

Ориентиры взаимодействия определили управление спорта и туризма Гомельского облисполкома и Центр развития туризма Кировской области. Также документ о сотрудничестве подписан между Гомельским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты и Центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области.

Заседание совместной рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси и Кировской области прошло в российском регионе 19-20 декабря. Гомельский облисполком закреплен ответственным за развитие сотрудничества Беларуси с Кировской областью. Участники обсудили перспективы торгово-экономических и гуманитарных отношений, проблемные вопросы взаимных поставок в сферах машиностроения, сельскохозяйственной продукции, пути их решения. Прошли встречи двух торгово-промышленных палат (Вятской ТПП и Гомельского отделения БелТПП), В2В-переговоры, на которых предприятия озвучили свои интересы, были организованы круглые столы о межвузовском взаимодействии.

На встрече руководители регионов подписали протокол, на основе которого будут строиться дальнейшие взаимоотношения.-0-

Во время заседания. Фото официального сайта правительства Кировской области