От аутсайдера до передовика. Как ОАО "Дворецкий" прибавил по всем показателям

Еще пять лет назад ОАО "Дворецкий" находилось в плачевном положении. Из-за экономической несостоятельности пришлось войти в процедуру досудебного оздоровления. Со временем ситуация в хозяйстве начала улучшаться, а в марте прошлого года, выполнив определенные условия, и вовсе удалось заключить мировое соглашение с кредиторами и выйти из санации. Спустя год обновленный "Дворецкий" не только заметно прибавил по всем показателям, но и стремится в лидеры района. Узнали, что помогает проблемному хозяйству становиться успешным.

Пошли в рост

Во многом преображение "Дворецкого" связано с появлением в должности директора Ивана Сидуна, который пришел сюда три года назад. По словам руководителя, несмотря на финансовые сложности, хозяйство не представляло собой выжженную землю, хотя определенные проблемы существовали:

– Были вопросы по технике и инфраструктуре, не хватало нескольких специалистов, но в целом ситуация не выглядела критической. Скажем так, имелся вполне себе твердый фундамент, от которого можно оттолкнуться и пойти вперед. Поэтому сразу решил выстроить четкую систему и настроить коллектив на серьезную работу, чтобы повысить эффективность хозяйства за счет увеличения производительности труда. Ведь в нашей сфере успех зависит от соблюдения технологической дисциплины.

Первым делом Иван Степанович приступил к налаживанию процессов кормления скота. Вместе со специалистами откорректировали рационы: стали самостоятельно делать комбикорма по пяти рецептам с добавлением премиксов, чтобы животные в достаточном количестве могли получать необходимые витамины и минералы. Увеличили в кормах долю бобовых трав, перешли на заготовку сенажа в полимерной упаковке, которая лучше сохраняет его питательность.

– Попутно решили проблему с обеспечением животных белковым сырьем. В "Дворецком" долгие годы занимались выращиванием рапса и добивались хороших урожаев. Это позволило нам заключить с переработчиками договоры по принципу натурального обмена: мы даем авансом рапс, а они, согласно оговоренному коэффициенту, позже рассчитываются с нами жмыхом, – объясняет Иван Сидун.

Чтобы полностью закрыть потребности животноводства, в хозяйстве пересмотрели структуру посевных площадей. Большое внимание теперь уделяется однолетним травам. Главный агроном "Дворецкого" Василий Курак говорит, что сейчас отдается предпочтение бобовым и крестоцветным культурам:

– На полях, где земли лучше, выращиваем клевер и люцерну, а на болоте – злаковые травы. Также добавили горох, бобы. Раньше сеяли обычные зерновые однолетки, но от них слабая отдача, поэтому решили сместить акценты. В итоге благодаря этому в прошлом году заготовили 43 центнера кормовых единиц на условную голову, что почти в два раза выше, чем в 2019-м.

Подбираются оптимальные варианты и для зернового клина. С недавних пор тритикале стала валообразующей культурой в "Дворецком", на которую делается основная ставка.

– Тритикале, как яровая, так и озимая, может похвастаться высокими кормовыми достоинствами. Плюс дает стабильный урожай на осушенных землях и, в отличие от пшеницы, менее требовательна к климатическим условиям. Именно по этим причинам мы увеличиваем ее посевные площади, особенно озимой, так как благодаря более продолжительному периоду вегетации у нее выше урожайность. Также в последние годы стали активно заниматься кукурузой, зерно которой в больших объемах вводим в корма, что позволяет заготовить качественный силос, – рассказывает главный агроном.

Молочные технологии

Однако создание качественной кормовой базы – всего лишь полдела. Нужно ею еще грамотно воспользоваться. И тут на первый план выходит соблюдение технологии: вовремя дать кормосмесь, правильно ее вымешать и не допустить попадания дождя или снега, так как из-за изменения влажности может снизиться поедаемость и корова недополучит необходимых элементов. Чтобы не допускать подобных проблем, на фермах работает цеховая система, которая позволяет кормить животных по группам в зависимости от их физиологического состояния и продуктивности. И это дает свои результаты.

За последнее время "Дворецкий" заметно прибавил по молоку. Если в 2018 году здесь на одну корову приходилось чуть больше 5500 килограммов, то в 2020-м получили 6200. И это далеко не предел. Например, на молочно-товарной ферме №7 в деревне Язвинки уже приблизились к показателю в 7500 килограммов. Оператор машинного доения Екатерина Синилевич, проработавшая здесь 20 лет, делится секретом, как удалось добиться такого результата:

– Раньше было больше физического труда: сами все обрабатывали, чистили коров, настилали им, вручную носили бачки с молоком, так как о молокопроводе и речи не шло. Конечно, в таких условиях сложно было добиться серьезных надоев. Сейчас все иначе. У нас появился современный доильный зал со всем необходимым оборудованием, которое облегчает работу. Заметно улучшилось качество кормов и содержание скота. Теперь около 80% молока с нашей фермы идет сортом "экстра", а бывают такие месяцы, когда и 100. За месяц надаиваем по 330 – 335 тонн. Главное – соблюдать технологию, тогда все получится.

Чтобы развивать успех дальше, в хозяйстве приступили к возведению еще одного молочно-товарного комплекса: уже пришло разрешение на строительство. Попутно с этим реставрируются и модернизируются уже имеющиеся помещения. После продажи поголовья свиней, которых тут держали до 2016 года, у "Дворецкого" остались пустующие здания, их постепенно восстанавливают, чтобы они приносили пользу. Сейчас идут работы по реконструкции бывшего свиноводческого комплекса, это будет место для содержания крупного рогатого скота. Летом собираются начать ремонт еще трех помещений для откорма и выращивания молодняка. Кроме того, в хозяйстве занимаются благоустройством существующих ферм: делают подъездные пути, навозо­хранилища, построили пять силосно-сенажных траншей.

– До моего прихода здесь никто не занимался откормом КРС. Можно сказать, мясного направления практически не было: бычков весом до 100 килограммов продавали – разъясняет Иван Сидун. – Подобное перепрофилирование имеющейся инфраструктуры дало нам возможность пополнять оборотные средства, благодаря которым мы без всяких проблем можем приобрести удобрения или топливо и др.

Оставаться конкурентоспособным

Серьезный рост по всем фронтам помог улучшить финансовое положение хозяйства. По словам главного экономиста "Дворецкого" Людмилы Сороки, сегодня только одно животноводство приносит больше 600 тысяч рублей выручки в месяц:

– Валовое производство молока увеличивается в среднем на 6% в год, а его рентабельность в прошлом году составила 44,6%, что почти на 18% больше, чем в 2019-м. Хорошо прибавило и растениеводство: на 25% к уровню 2019 года увеличился валовой сбор зерновых культур, а урожайность в бункерном весе составила 35 центнеров с гектара. Серьезно добавили по рапсу: собрали больше тысячи тонн, что на 30% больше, чем в 2019-м.

Благодаря экономическому развитию "Дворецкий" смог погасить задолженность перед Фондом социальной защиты населения Лунинецкого районного отдела и Лунинецким райисполкомом, что позволило заключить мировое соглашение и выйти из санации в марте 2020 года. Сейчас в соответствии с графиком хозяйство продолжает погашать задолженность перед другими кредиторами.

– При этом новых кредитов мы пока не берем, хватает собственных финансовых возможностей, чтобы разбираться со старыми обязательствами, а попутно еще вкладывать деньги в реконструкцию зданий и строительство. Разве что для покупки новой техники пользуемся лизингом. Так, за последние два года приобрели кормоуборочный и зерноуборочный комбайны, несколько тракторов. Еще в этом году хотим взять телескопический погрузчик, "амкадоровский", два трактора и современную сеялку, чтобы можно было одновременно высевать зерновые и вносить минеральные удобрения. Плюс наши механизаторы стараются доводить до ума уже имеющуюся технику, – дополняет Людмила Сорока.

Улучшение экономического состояния также дало возможность увеличить среднюю зарплату: в сравнении с 2019 годом в 2020-м она выросла на 22 процента. Это серьезное подспорье в условиях непростой кадровой ситуации.

– Дворец находится всего в восьми километрах от города, некоторые деревни, входящие в состав хозяйства, еще ближе. Рядом есть железнодорожная станция, откуда можно без проблем поехать в Лунинец или Микашевичи, чтобы работать там. Плюс не стоит забывать, что мы живем в клубничной столице, где за сезон люди зарабатывают несколько наших годовых зарплат, поэтому часть задействована на клубнике.

Кроме того, в районе развито фермерство, куда тоже активно трудоустраиваются. Естественно, в такой конкурентной среде нужно предложить достойные условия, чтобы заинтересовать человека, – объясняет руководитель "Дворецкого".

Из города в деревню

Тем не менее разнообразие предложений на рынке труда не оставляет хозяйство без рабочих рук.

Сейчас в "Дворецком" трудится около 300 человек. Свободных вакансий нет: разве что, говорит Иван Сидун, еще агронома с высшим образованием взял бы. В общем, серьезная текучка кадров отсутствует. Более того, даже бывали случаи, когда люди уходили, а спустя время возвращались. Тракторист-машинист Степан Бобров как раз такой пример:

– В "Дворецкий" попал со студенческой скамьи. Отучился на тракториста в Крыму, откуда приехал сюда с родителями, когда исполнилось 18. Отслужил в армии, затем пришел в колхоз. Поработал, надоело, устроился на завод в город, но спустя два года вернулся: соскучился по технике. И вот уже 12 лет тут. Конечно, за это время всякое бывало – и лучше, и хуже. Иногда месяцами зарплату не платили. Но сейчас все наладилось: мне дали кормоуборочный комбайн, поэтому зарабатываю хорошо.

Едут в "Дворецкий" и молодые специалисты. Один из таких, Максим Косович, пару месяцев назад стал главным инженером:

– Хоть сам я городской житель, родом из Лунинца, меня всегда тянуло к сельскому хозяйству, особенно нравилось изучать технику. Поэтому после школы решил поступать в Белорусскую сельскохозяйственную академию в Горках. Во время учебы был на практике в "Александрийском" Шкловского района, звали даже туда на распределение, но решил вернуться на родину, чтобы приносить пользу людям в своем краю. Так оказался в "Дворецком" инженером по МТП.

Однако спустя два месяца Максима призвали в армию, где он стал командиром отделения автомобильного взвода.

– Там поднабрался опыта, даже получил несколько благодарственных наград за хорошую службу. А когда вернулся, руководитель предложил мне должность главного инженера. Ответственности не боялся: армия научила решать проблемные вопросы, а не уворачиваться от них. Вот уже три месяца работаю, и нет проблем. Условия тут хорошие: по зарплате не обижают, люди отзывчивые, механизаторы с уважением ко мне относятся. Так что все отлично, – итожит Максим Косович.

Некоторые коровы в "Дворецком" уже дают по 8–9 тысяч килограммов молока в год.

Показатели "Дворецкого" за 2020 год

С/х угодья: 6886 га

Пашни: 3426 га

Балл с/х угодий: 27,1

Балл пашни: 26,9

Валовой сбор зерна в зачетном весе: 6374 тонны

Урожайность в зачетном весе: 30,2 ц/га

Выход зерна с 1 балло/га пашни: 130, 2 кг

Поголовье КРС: 3644 голов

Дойное стадо: 1145 голов

Средний вес реализации одной головы: 486 кг

Получено приплода телят: 1331 голов

Валовое производство молока – 7099,5 тонны

Реализовано молока (зачетный вес): 6737,4 тонны

Средняя зарплата: 704, 5 руб.

Вадим БАННЫЙ,

Фото Рамиль НАСИБУЛИН

Размещение рекламы на БЕЛТА