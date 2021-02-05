От бизнеса в регионах до сроков декретного отпуска - делегат ВНС о значимых аспектах развития страны

5 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для обсуждения на VI Всебелорусском народном собрании не может быть мелких тем, важны все аспекты развития страны. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась председатель Гомельского районного объединения организаций профсоюзов Федерации профсоюзов Беларуси Лариса Леглик.

Лариса Леглик впервые будет участвовать во Всебелорусском народном собрании.

"Чувствую ответственность, так как представляю тысячи людей своего региона, от рабочего до госслужащего. Надеюсь, что на собрании состоится объективное, подробное обсуждение, в том числе и наших предложений, которые направлены на улучшение положения работников, совершенствование социально-трудовых отношений, развитие сельских населенных пунктов", - рассказала она.

Профсоюзы района активно подошли к подготовке предложений для ВНС. "В ходе заседания Совета районного объединения профсоюзов мы выработали ряд предложений по внесению изменений в Конституцию. Они касались вопросов политического устройства, избирательной системы, развития и укрепления местного самоуправления и других аспектов", - пояснила Лариса Леглик.

Районная профсоюзная диалоговая площадка также аккумулировала предложения, которые уже направлены в организационный комитет по подготовке народного собрания. "Они касаются прав граждан в социально-трудовой сфере, наиболее острых проблем правового регулирования социально-трудовых отношений. Поднимались темы развития сельских населенных пунктов, обсуждались инициативы и предложения Федерации профсоюзов Беларуси и, конечно же, мы их поддержали. В ходе диалоговой площадки на кондитерской фабрике "Летож" совместно с представителями власти и частных предприятий обсудили проблемы развития малого и среднего бизнеса", - поделилась делегат.

Не осталась в стороне от обсуждений и молодежь. "Совместно с представителями власти и районной организации БРСМ прошла диалоговая площадка с молодыми специалистами Гомельской птицефабрики. Активно поднимались вопросы молодежной политики и самореализации молодых людей. От молодых мам поступило предложение по обсуждаемому в последнее время вопросу сокращения отпуска по уходу за ребенком по достижении им 3 лет. Однако предлагается вводить новую норму дифференцированно, с индивидуальным подходом. Важно учитывать состояние здоровья ребенка, его готовность в раннем возрасте социализироваться при поступлении в детский сад. Затронуто было и понятие патриотизма, как привить это чувство собственному ребенку, а также многие другие темы", - рассказала представитель от юго-восточного региона.

Лариса Леглик убеждена: диалоговые площадки и общественные приемные дают возможность для общения, высказывания мнения, внесения предложений. "Но они не дадут результата без реальных дел, конкретной работы, выполняемой каждым человеком на своем рабочем месте. Поэтому, представляя профсоюзы своего региона, тем, кто дал мне квоту доверия быть делегатом народного форума, могу пообещать, что продолжу работу в рамках справедливого подхода в решении проблем как в коллективе, так и решении вопросов отдельного человека. Моя работа, как и прежде, будет направлена на содействие в создании условий безопасного и комфортного труда, защиту интересов членов профсоюза, развитие социального партнерства. Продолжим и создание первичных профсоюзных организаций в частном секторе экономики - каждый человек имеет право на помощь, поддержку и защиту. Только совместными усилиями в рамках конструктивного диалога можно решить все назревшие вопросы и продолжить строительство независимого государства", - резюмировала профсоюзный лидер.

Лариса Леглик - член профсоюза с 1989 года. В декабре 2019 года избрана председателем Гомельского районного объединения организаций профсоюзов Федерации профсоюзов Беларуси, в феврале 2020 года на VIII съезде ФПБ - членом Совета ФПБ. Награждена нагрудным знаком "Прафсаюзны Знак Пашаны", юбилейной медалью "115 лет профсоюзному движению Беларуси".-0-