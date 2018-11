От бутылок до телефонов. Белорусы убрали из зеленых зон 150 кубометров мусора

Белорусы в 2018 году собрали более 150 кубометров мусора во время экологических уборок "Зробім", которые являются частью глобальной кампании "Let's Do It! – World Clean-up" и проходят в стране при поддержке предприятия Coca-Cola HBC Belarus.

Проект "Let's Do It! — World Clean-up" впервые стартовал в 2008 году в Эстонии и быстро распространился по планете. С тех пор в нем приняли участие 35 млн. человек из 168 стран – все они стремятся сделать мир чище. Беларусь присоединилась к глобальной кампании "Let's Do It! – World Clean-up" в 2012 году.

"Инициатива обладает огромным образовательным эффектом, так как популяризирует среди молодежи принципы бережного отношения к природе, – убеждены организаторы акции. – Мы стремимся формировать понимание необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде и природным ресурсам. Причем делаем это на своем примере: почти все сотрудники вовлечены в экологические акции по уборке мусора и заботе о заказниках".

В этом году уборки прошли с апреля и до конца октября. Больше всего мусора собрано в Брестской области – 57,8 куб.м, На втором месте оказалась Гомель и Гомельская область, где нашли 24,1 кубометров отходов. Волонтеры прибрали и в Минске, причем с рекордным для города "уловом" в 27,7 куб.м, а в Минской области – еще 12,8 м3. В Гродненской области вынесли с лесов и парков почти 14,6 куб.м хлама, а в Витебской – около 16,8 куб.м. Минский регион в свою очередь очистили от 12,8 кубометра мусора.

Всего в уборках приняли участие более 1440 человек, которым было предоставлено всё необходимое для сбора мусора, в том числе перчатки и мешки. В этом году, как и в прошлом, акция "Зробiм" была продлена до конца октября.

Кроме того, более 400 студентов-волонтеров приняли участие в экологическом соревновании по сбору мусора. Победителями стали студенты Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, которые сделали чище территорию д. Хабы в Брестском районе. В качестве приза от партнеров команда получит 5 новых iPad.

Благодаря конкурсу среди студентов в октябре удалось убрать мусор на таком знаковом объекте, как Брестская крепость. Кроме того, в Барановичах был очищен Старый парк, мемориальный комплекс "Урочище Гай" и часть побережья Жлобинского озера. Заодно волонтеры приводили в порядок прибрежные зоны рек Припяти и Пины.

Больше всего территорий убрано в столице и ее окрестностях. В частности, стало чище в лесопарке в Уручье, зеленой зоне рядом с "Экспобелом", а также в деревнях Копище и Зеленое. Кроме того, волонтеры потрудились в Логойске и вдоль берега озера Юхновка под Минском.

В Гомеле студенты убирали в микрорайоне Шведская Горка и на Западном пляже. В Пинске навели порядок за старым мостом и очистили левый берег Припяти. В Гродно инициатива "Зробім" прошла в микрорайоне Девятовка. В Витебске волонтеры убирали в лесопарке Юрьева Горка, а для закрепления эффекта – установили табличку с просьбой к прохожим больше не мусорить.

Партнеры акции вместе с местными школьниками собирали мусор на территории биологического заказника "Туровский луг" в Житковичском районе. Место уникально тем, что здесь гнездуются редкие виды водно-болотных птиц. Помимо этого, сотрудники предприятия-партнера совместно со студентами МГЭИ имени А.Д.Сахарова БГУ убирали прибрежную зону озера в деревне Юхновка, что в Минском районе.

В целом, уборки в Беларуси прошли в лесах, парках и прибережных зонах. Некоторые места, такие как городские пляжи, приходится очищать уже не первый год. Уборка берегов водоемов особенно важна, так как это предотвращает загрязнение воды. Чаще всего волонтеры находили автомобильные шины, пластиковые бутылки и упаковки от чипсов. Но встречался и необычный "улов": например, мобильный телефон и документы, которые благополучно вернули хозяину.

Больше всего от мусора страдают места, которые пользуются спросом среди отдыхающих: берега водоемов, парки и леса. Даже оборудованные площадки не решают проблему: людям либо лень донести мусор до контейнеров, либо они переполнены.

"К сожалению, все еще много людей позволяют себе мусорить. Поэтому крайне важно любую уборку сопровождать беседой или лекцией о последствиях загрязнения. Большинство уборок "Зробім" совмещены с образовательными мероприятиями. Мы рассказываем о том, что может сделать каждый человек, чтобы уменьшить свое влияние на окружающую среду: отказаться от одноразовых вещей, сортировать мусор и вовлекать новых сторонников в акции по уборке", – отметили в Центре экологических решений.

В Беларуси в уборках принимают участие волонтеры, сотрудники Центра экологических решений, Республиканского центра экологии и краеведения, сотрудники предприятий -партнеров акции, студенты и просто неравнодушные к окружающей среде. Инициатива проводится при поддержке Минприроды.