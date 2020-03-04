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04 марта 2020, 19:58

От челленджей до заседаний детского парламента: в Гомеле расширяют формат работы с молодежью

Фото из архива
Фото из архива

4 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле расширяют формат работы с молодежью. Об этом сообщила начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома Екатерина Дегтярева на сессии городского Совета депутатов о работе по гражданско-патриотическому воспитанию, передает корреспондент БЕЛТА.

Екатерина Дегтярева подчеркнула, что гомельская молодежь активно участвует в мероприятиях, посвященных государственным праздникам и памятным датам, инициирует познавательные и имиджевые проекты. "Гражданское и патриотическое воспитание нового поколения - наиболее значимая сфера воспитания. Она позволяет формировать мировоззренческие ориентиры и принципы, четкую гражданскую позицию. Ежегодно создаем новые формы работы в самых разных направлениях", - сказала она.

Так, в 2019 году молодые гомельчане подключились к трудовой акции "Восстановление святынь. Родники Беларуси" по благоустройству культовых сооружений и уборке территории храмов. Продолжат в Гомеле практику молодежных субботников, благотворительных инициатив, организации временной занятости парней и девушек. В прошлом году, по данным докладчика, совместно с городской организацией БРСМ было трудоустроено более 4,6 тыс. молодых людей, 1010 из них - в составе трудовых отрядов.

Определенный резонанс получил фотопроект городской организации БРСМ "Нам завещаны память и слава". Его суть - в создании портретов ветеранов, которые держат в руках фотокарточки своей боевой молодости. Итогом работы стала трогательная выставка ко Дню Победы.

Новые формы работы с молодыми семьями инициирует общественное объединение "Совет отцов города Гомеля". С его подачи развиваются проекты "Папа-зал", "Рух дваровых гульняў". Все больше молодежи привлекает авторский виртуальный проект краеведа Владимира Ларионова "Космические дороги, ведущие в Гомель", которые реализуется совместно с центральной городской библиотекой имени А.И. Герцена.

Свой вклад вносят и СМИ. К примеру, в прошлом году газета "Гомельские ведомости" запустила челлендж "Гомель Помнит Подвиг". К нему подключились жители областного центра разного возраста и профессий. В прямых эфирах в соцсетях молодежь и взрослые рассказывали семейные истории о героях Великой Отечественной войны, читали стихи и исполняли композиции. Челлендж подхватили участники выставки "СМИ в Беларуси". "Присоединились представители Администрации Президента, главные редакторы республиканских изданий, жители разных регионов. Этот проект уже можно назвать республиканским", - рассказала Екатерина Дегтярева.

По словам начальника управления образования горисполкома Светланы Кухаревой, мероприятия и проекты разного формата проходят также на базе школ, гимназий и лицеев. Это факультативные занятия по краеведению, профессиональной ориентации, подготовке молодых лидеров и др. Активно включается в работу Гомельский городской детский парламент, молодежный совет при горисполкоме.

"2020 год ставит перед нами новые задачи. Предстоит максимально активизироваться в связи с предстоящей политической кампанией, а также 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Важно всесторонне привлечь молодежь к участию", - подчеркнула Екатерина Дегтярева.

Депутатский корпус внес ряд предложений, которые могут дополнить план мероприятий с участием молодежи. В их числе - конкурс на лучшую методическую разработку проекта по гражданскому и патриотическому воспитанию, встречи детей и молодежи с ветеранами комсомольского движения, открытые диалоги, уроки мужества с посещением памятника комсомольцам, погибшим в годы войны. В адрес молодежных организаций поступило также предложение совместно с городским советом ветеранов подготовить проект "75 лет без войны: листаем страницы памяти", провести волонтерские и трудовые акции, флешмобы к 100-летию Ленинского коммунистического союза молодежи.-0-

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