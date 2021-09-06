От экономиста до слесаря: мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 7 сентября

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома организует 7 сентября мини-ярмарку вакансий на базе управления занятости населения, сообщает БЕЛТА.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на ул.Берестянской, 20.
В ярмарке вакансий примут участие представители ОАО "Минское производственное кожевенное объединение", филиала Минского завода технологических металлоконструкций ОАО "Промтехмонтаж", Минской дистанции электроснабжения транспортного РУП "Минское отделение Белорусской железной дороги". Соискателям предложат более 100 свободных рабочих мест.
Наниматели будут подбирать специалистов и работников по профессиям экономист, инженер-химик, инженер-электроник, инженер по охране труда, тянульщик кож, раскройщик кожевенного сырья, прессовщик, укладчик-упаковщик, кладовщик, электрогазосварщик, слесарь механосборочных работ, слесарь по сборке металлоконструкций, резчик металла на ножницах и прессах, электромонтер контактной сети и другим.
Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства.-0-