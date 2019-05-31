От кареты принцессы до самолета: в центре Гродно прошел парад колясок

31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Парад декорированных колясок и сказочных персонажей прошел сегодня в центре Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Яркое шествие - традиция Ленинского района Гродно. Так здесь на протяжении пяти последних лет отмечают День семьи. Однако в этом раз шествие из-за погоды перенесли на две недели и провели его в преддверии Международного дня защиты детей.

"Главная цель праздника - популяризация семьи и традиционных нравственных ценностей. Участники парада демонстрируют, что большая и здоровая семья - это прекрасно. К слову, в районе сейчас около 1,5 тыс. многодетных семей, где воспитывается свыше 4,6 тыс. детей. 44 жительницы района награждены Орденом матери. Радует и тот факт, что с каждым годом растет количество участников парада. Например, в этом году в шествии 75 колясок", - отметил глава администрации Ленинского района Гродно Иван Курман.

Все участники шествия нашли, чем удивить. Семья Ародь представила свое виденье танка Т-34. Дизайн разрабатывали папа Виталий и мама Наталья. Мастерили всей семьей. В роли механика-водителя во время парада по очереди каждый из трех сыновей - Иван, Михаил и Павел.

Юный Михаил Дубов выступил в роли летчика-аса. Его коляска стараниями папы Руслана и мамы Виктории превратилась в самолет. "Пришлось потрудиться. Продумать все и реализовать. Участвуем в параде колясок второй раз. Нам очень нравится. Классное событие, которое объединяет семьи и, уверены, повышает настроение горожанам", - говорят Дубовы.

Были сказочные коляски - от домика под соломенной крышей до кареты принцессы. Другие оформлены в стилистике любимых мультиков и фильмов. Среди участников и коляски в виде спецтехники - машин МЧС или скорой помощи. Были коляски-цветы и даже коляска - божья коровка.

Сопровождали шествие духовой оркестр и ростовые фигуры сказочных персонажей. Стартовал парад на площади Советской, местом финиша стал парк им. Жилибера. Здесь для всех участников и гостей устроили яркую анимационную и концертную программу.

К слову, в этом году принято решение не выбирать отдельно победителей по номинациям, а поощрить всех участников. Как отметил Иван Курман, в следующем году для участия в шествии планируют привлечь гостей из других городов.-0-