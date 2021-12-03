От консультации до операции: около 200 пациентов ежесуточно обращаются в детскую больницу в Гомеле

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 3 декабря 2021
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:00 Могилевский институт МВД организовал благотворительный проект ко дню инвалидов Регионы
18:52 Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" победили "Остраву" в матче EWBL Спорт
18:47 Лукашенко подписал Директиву о развитии двусторонних отношений с Китаем Президент
18:44 Беженец из ТЛЦ: у меня степень по физике, но в Ираке я не востребован Общество
18:35 Союз офицеров: цель неприкрытого давления на Беларусь - ликвидация белорусской государственности Общество
18:27 Съезд Белорусского союза офицеров прошел сегодня в онлайн-формате Общество
18:13 От консультации до операции: около 200 пациентов ежесуточно обращаются в детскую больницу в Гомеле Регионы
17:59 Рогозин предложил создать Евразийское космическое агентство Общество
17:40 Сенатор РФ: Беларусь и Россия всегда будут отстаивать правду о Великой Отечественной войне Общество
17:23 Лукьянов: молодежь должна принять эстафету по защите памяти о ВОВ Общество
17:22 Более 2,92 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 Общество
17:16 По постановлению генпрокурора ограничат доступ к ресурсу организации "Наш дом" Происшествия
17:15 БИСИ: карьера, здоровье и счастливая семья - приоритеты поколения Z Общество
17:09 МТЗ в январе-ноябре нарастил экспорт на 28,4% Экономика
17:07 При лобовом столкновении иномарок в Полоцком районе пострадала 6-летняя девочка Происшествия
16:59 Минэкономики: более 400 админпроцедур рассмотрено для их дальнейшей оптимизации Экономика
16:55 Перцов: молодежи нужно привить антидот от сокрушительной лжи о ВОВ Общество
16:53 Крупную партию древесины с подложными документами задержали под Брестом Происшествия
16:52 Определены требования к должностным лицам и владельцам операторов сервисов онлайн-заимствования Экономика
16:51 Объявлены победители конкурса среди молодых медиков "Вперед, молодежь" Общество
16:51 Польский депутат: недопущение журналистов на границу было ошибкой В мире
16:45 Толще, чем "Война и мир". В окружении Лукашенко показали переданную ему к совещанию стопку документов Президент
16:39 СК раскрыл подробности преступной деятельности организации "Супраціў" Происшествия
16:35 Беженка из ТЛЦ: благодарны Беларуси за помощь, особенно для детей Общество
16:32 Премию облсовета депутатов вручили 16 юным музыкантам Витебской области Культура
16:29 Аналитик БИСИ: у белорусской молодежи четко сформирована национальная и гражданская идентичность Общество
16:25 Мини-полиграфия с вакансиями для инвалидов откроется в Браславском районе в 2022 году Регионы
16:24 В Кличеве пьяные водитель и пассажир применили насилие к сотрудникам ГАИ Происшествия
16:22 Матвиенко: Беларусь и Россия вместе защищают историческую правду о Великой Отечественной войне Общество
16:16 Колоритные напевы Минской области зазвучат 4 декабря на региональном фестивале народного творчества Культура
Все новости
Все новости
Регионы
03 декабря 2021, 18:13

От консультации до операции: около 200 пациентов ежесуточно обращаются в детскую больницу в Гомеле

Фото из архива
Фото из архива

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 200 пациентов ежесуточно обращаются в Гомельскую областную клиническую детскую больницу, сообщил корреспонденту БЕЛТА главврач учреждения здравоохранения Вячеслав Ижаковский.

В пик сезонной заболеваемости, а также травмоопасные периоды в сутки через приемное отделение проходят до 250-270 маленьких пациентов со всей области.

После масштабной реконструкции в 2018 году больница с самым современным оснащением превратилась в детский медицинский мультикомплекс. В медквартале в центре Гомеля оказывают помощь всех профилей. Сюда доставляют малышей и ребят постарше с самыми тяжелыми диагнозами.

Многие родители воспринимают больницу как службу спасения для своих детей, доверяют специалистам. С микротравмами, жалобами на плохое самочувствие малышей везут сюда. В приемном отделении 24/7 есть все для экстренного уточнения любого диагноза, включая консультации педиатров, хирургов, ЛОР-врача, травматолога, рентген-службу, узи-диагностику, клинико-диагностическую лабораторию, мини-операционную. К слову, результат анализов крови или мочи можно получить на руки через 120 секунд. Есть все необходимое для помощи детям в критическом состоянии.

Во всех отделениях - медицинские ноу-хау. Одними из первых в республике гомельские ортопеды-травматологи освоили уникальные операции по исправлению воронкообразной деформации грудной клетки. "Это не просто врожденный косметический дефект, он отражается на работе внутренних органов, в частности сердца. Такая воронка изменяет анатомическое расположение органов, и наши хирурги смогли помочь таким детям. Работа специалистов высоко оценена Республиканским научно-практическим центром травматологии. Успешно проведены десятки таких операций. Одними из первых в стране наши хирурги выполнили и операцию по исправлению килеобразной врожденной аномалии, когда передняя часть грудной клетки выступает, приобретая форму лодочного киля", - рассказал Вячеслав Ижаковский. Операции выполнялись под руководством заведующего травматолого-ортопедическим отделением Александра Винника.

Выполняли и уникальные операции на позвоночнике по Союзной программе. Так, гомельские хирурги помогли ребенку, оперировать которого не рискнули в других центрах.

Новогодняя пора зачастую преподносит неприятные сюрпризы маленьким гомельчанам. Не раз хирургам пришлось демонстрировать верх мастерства, помогая юным пациентам. Однажды в больницу поступил мальчик с серьезной травмой руки от взрыва петарды. "Кисть практически разорвало. К тому же были многочисленные повреждения внутренних органов. Наши ортопеды максимально сохранили кисть. Позже совместно со специалистами IT разработали макет кисти. Сейчас этот протез помогает парню. Был еще один непростой случай, когда мальчик повредил руку в моторе трактора. Приложили максимум усилий, чтобы сохранить кисть", - поделился Вячеслав Ижаковский.

В больнице - самые современные цифровые рентген-установки. Мобильные аппараты позволяют проводить исследования в любой точке больницы. Есть специальная операционная рентген-установка. В оперблоке травматологии она позволяет проводить исследования прямо во время операции. Когда хирурги работают, есть возможность контролировать операцию, отслеживать правильность составления поврежденных костей и тканей. Все сразу же выводится на монитор. Кроме того, оснащение оперблока - одного из самых современных в стране - позволяет при необходимости проводить онлайн-консультации со специалистами республиканских центров.

Современнейшее оборудование и в отделении ультразвуковой диагностики. Высокотехнологичные аппараты экспертного класса позволяют проводить исследования даже новорожденных или у постели больного.

Не остается в стороне больница от эпидобстановки. Дети с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии лечатся здесь. В отделении реанимации выделены специальные боксы для таких пациентов. Определена отдельная операционная, если у детей с подтвержденной коронавирусной инфекцией есть показания для хирургического лечения.

В круглосуточном режиме работает выездная педиатрическая реанимационная бригада. Дети в тяжелом и крайне тяжелом состоянии из родильных домов, больниц области транспортируются в Гомель. Это же касается и перевода пациентов в республиканские центры. "Мы выполняем функцию детской санитарной авиации", - отметил собеседник.

При больнице есть аптека. "Никаких перебоев с лекарственными препаратами, средствами измерения нет. Все поставляется с запасом, исходя из потребности. Даже в сезон ОРИ и гриппа, когда из-за неловкого движения ребенок может уронить градусник, что может случиться и дома, дефицита в средствах измерения нет и быть не может", - подчеркнул главврач.

"Каждый год в наших стационарах лечатся от 22 тыс. до 25 тыс. пациентов. Создано областное отделение консультативно-поликлинической помощи со специалистами по 15 профилям. Ежегодно через него проходят около 60 тыс. детей. Ежегодно практически 120 тыс. детей обращаются в наше учреждение: кто-то за консультацией, кто-то получает амбулаторную помощь, кто-то лечится в стационаре. Всего в регионе более 270 тыс. детей. Получается, 40% из них - почти каждый второй - по разным причинам обращаются к нам", - рассказал главврач.

Гомельская областная детская больница в апреле отметила 101 год со дня основания. Пожалуй, мало учреждений в таком почтенном возрасте имеют настолько современную материально-техническую базу.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
больница Гомель
Новости рубрики Регионы
Могилевский институт МВД организовал благотворительный проект ко дню инвалидов
Фото из архива Мини-полиграфия с вакансиями для инвалидов откроется в Браславском районе в 2022 году
Коньки, клюшки, форму подарила Федерация хоккея воспитанникам колонии в Бобруйске
Фото из архива Группу волонтеров по клоунотерапии создает Красный Крест в Гомеле
Пандемия, вакцинация, распределение: Пиневич встретился со студентами ГомГМУ
Двум студенческим отрядам в Брестской области присвоили имена летчиков-героев
Главное
Во время совещания Лукашенко: экономика Беларуси подверглась беспрецедентному давлению, но мы сумели сохранить ее рост
Лукашенко видит в росте экспорта ключ к укреплению доверия населения к рублю и банковским вкладам
Беларусь в ближайшие дни введет ответные экономические санкции против Запада
"Мы хотим увидеть ваш гуманизм": беженцы на стихийном митинге обратились к Европе
Топ-новости
Толще, чем "Война и мир". В окружении Лукашенко показали переданную ему к совещанию стопку документов
Лукашенко рассказал об ультиматуме Беларуси: требуют, чтобы мы стали как Украина
Лукашенко: белорусским путем работы в пандемию пошел весь мир
Лукашенко подписал Директиву о развитии двусторонних отношений с Китаем
Петришенко на Экономсовете СНГ проинформировал о предварительных итогах председательства Беларуси
Анна Гуськова выиграла бронзу этапа Кубка мира по лыжной акробатике
Снег, гололедица и до -10°С ожидается в Беларуси 4 декабря
КОММЕНТАРИЙ: Поговорить по сотовому и облучиться - правда или миф
Аналитик БИСИ: у белорусской молодежи четко сформирована национальная и гражданская идентичность
Вязович о недопуске на "Дакар": ситуация перешла грань, это не красит мировой спорт
Гайдукевич: пятый пакет санкций поможет нам принять ряд нужных решений
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1876 пациентов с COVID-19, выписаны 2201
МИД: аргументы Запада о подрыве Беларусью мира и безопасности в Европе абсолютно несостоятельны
Макей: недопустимы давление и двойные стандарты при оценке ситуации в Беларуси и других странах ОБСЕ
"Белавиа": новые ограничения ЕС не отразятся на возможности выполнения полетов
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж 30 лет Содружеству Независимых Государств Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.