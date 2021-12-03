От консультации до операции: около 200 пациентов ежесуточно обращаются в детскую больницу в Гомеле

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 200 пациентов ежесуточно обращаются в Гомельскую областную клиническую детскую больницу, сообщил корреспонденту БЕЛТА главврач учреждения здравоохранения Вячеслав Ижаковский.

В пик сезонной заболеваемости, а также травмоопасные периоды в сутки через приемное отделение проходят до 250-270 маленьких пациентов со всей области.

После масштабной реконструкции в 2018 году больница с самым современным оснащением превратилась в детский медицинский мультикомплекс. В медквартале в центре Гомеля оказывают помощь всех профилей. Сюда доставляют малышей и ребят постарше с самыми тяжелыми диагнозами.

Многие родители воспринимают больницу как службу спасения для своих детей, доверяют специалистам. С микротравмами, жалобами на плохое самочувствие малышей везут сюда. В приемном отделении 24/7 есть все для экстренного уточнения любого диагноза, включая консультации педиатров, хирургов, ЛОР-врача, травматолога, рентген-службу, узи-диагностику, клинико-диагностическую лабораторию, мини-операционную. К слову, результат анализов крови или мочи можно получить на руки через 120 секунд. Есть все необходимое для помощи детям в критическом состоянии.

Во всех отделениях - медицинские ноу-хау. Одними из первых в республике гомельские ортопеды-травматологи освоили уникальные операции по исправлению воронкообразной деформации грудной клетки. "Это не просто врожденный косметический дефект, он отражается на работе внутренних органов, в частности сердца. Такая воронка изменяет анатомическое расположение органов, и наши хирурги смогли помочь таким детям. Работа специалистов высоко оценена Республиканским научно-практическим центром травматологии. Успешно проведены десятки таких операций. Одними из первых в стране наши хирурги выполнили и операцию по исправлению килеобразной врожденной аномалии, когда передняя часть грудной клетки выступает, приобретая форму лодочного киля", - рассказал Вячеслав Ижаковский. Операции выполнялись под руководством заведующего травматолого-ортопедическим отделением Александра Винника.

Выполняли и уникальные операции на позвоночнике по Союзной программе. Так, гомельские хирурги помогли ребенку, оперировать которого не рискнули в других центрах.

Новогодняя пора зачастую преподносит неприятные сюрпризы маленьким гомельчанам. Не раз хирургам пришлось демонстрировать верх мастерства, помогая юным пациентам. Однажды в больницу поступил мальчик с серьезной травмой руки от взрыва петарды. "Кисть практически разорвало. К тому же были многочисленные повреждения внутренних органов. Наши ортопеды максимально сохранили кисть. Позже совместно со специалистами IT разработали макет кисти. Сейчас этот протез помогает парню. Был еще один непростой случай, когда мальчик повредил руку в моторе трактора. Приложили максимум усилий, чтобы сохранить кисть", - поделился Вячеслав Ижаковский.

В больнице - самые современные цифровые рентген-установки. Мобильные аппараты позволяют проводить исследования в любой точке больницы. Есть специальная операционная рентген-установка. В оперблоке травматологии она позволяет проводить исследования прямо во время операции. Когда хирурги работают, есть возможность контролировать операцию, отслеживать правильность составления поврежденных костей и тканей. Все сразу же выводится на монитор. Кроме того, оснащение оперблока - одного из самых современных в стране - позволяет при необходимости проводить онлайн-консультации со специалистами республиканских центров.

Современнейшее оборудование и в отделении ультразвуковой диагностики. Высокотехнологичные аппараты экспертного класса позволяют проводить исследования даже новорожденных или у постели больного.

Не остается в стороне больница от эпидобстановки. Дети с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии лечатся здесь. В отделении реанимации выделены специальные боксы для таких пациентов. Определена отдельная операционная, если у детей с подтвержденной коронавирусной инфекцией есть показания для хирургического лечения.

В круглосуточном режиме работает выездная педиатрическая реанимационная бригада. Дети в тяжелом и крайне тяжелом состоянии из родильных домов, больниц области транспортируются в Гомель. Это же касается и перевода пациентов в республиканские центры. "Мы выполняем функцию детской санитарной авиации", - отметил собеседник.

При больнице есть аптека. "Никаких перебоев с лекарственными препаратами, средствами измерения нет. Все поставляется с запасом, исходя из потребности. Даже в сезон ОРИ и гриппа, когда из-за неловкого движения ребенок может уронить градусник, что может случиться и дома, дефицита в средствах измерения нет и быть не может", - подчеркнул главврач.

"Каждый год в наших стационарах лечатся от 22 тыс. до 25 тыс. пациентов. Создано областное отделение консультативно-поликлинической помощи со специалистами по 15 профилям. Ежегодно через него проходят около 60 тыс. детей. Ежегодно практически 120 тыс. детей обращаются в наше учреждение: кто-то за консультацией, кто-то получает амбулаторную помощь, кто-то лечится в стационаре. Всего в регионе более 270 тыс. детей. Получается, 40% из них - почти каждый второй - по разным причинам обращаются к нам", - рассказал главврач.

Гомельская областная детская больница в апреле отметила 101 год со дня основания. Пожалуй, мало учреждений в таком почтенном возрасте имеют настолько современную материально-техническую базу.-0-