От коронавируса привиты около 15 тыс. столичных жителей

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российской вакциной "Спутник V" и китайским препаратом Vero Cell привиты около 15 тыс. столичных жителей. Об этом рассказала на брифинге заведующая эпидемиологическим отделом ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" Екатерина Хомченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске активно проводится вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В первую очередь задействуют медицинских и социальных работников, педагогов. На 1 апреля российской вакциной "Спутник V" и китайским препаратом Vero Cell привиты около 15 тыс. столичных жителей", - рассказала Екатерина Хомченко.

По словам заведующей, в Минске наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. "Медицинские работники ожидали подъема, поэтому поток людей не стал неожиданностью, - подчеркнула Екатерина Хомченко. - Вместе с тем населению важно напоминать о необходимости соблюдать противоэпидемические меры, в особенности перед праздниками, в канун пасхальных выходных, когда люди будут ездить по городу, посещать родственников и друзей. Носить маски, дистанцироваться от большого скопления людей, использовать антисептические средства необходимо всегда".

В Минске еженедельно специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят оценку около 500 объектов. За минувшую неделю за несоблюдение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по профилактике COVID-19 к административной ответственности привлекли 14 должностных лиц. Работа в этом направлении будет продолжена.-0-