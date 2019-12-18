От космоса до медицины: лучшие проекты молодых новаторов Гродненской области представят в Березовке

18 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Почти три десятка проектов в различных сферах - от космоса до медицины - представят на областном этапе конкурса "100 идей для Беларуси" молодые изобретатели и рационализаторы Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил второй секретарь Гродненского областного комитета ОО "БРСМ" Денис Черняк.

В выставке-презентации представлены проекты из различных отраслей. В сфере интересов молодых исследователей промышленность, строительство, производство, а также информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии. Несколько проектов касаются фармацевтики, медицины и сопутствующей техники. В центре внимания также рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов.

Среди проектов прибор для диагностики неисправностей в импульсной технике, композиционный материал на основе серосодержащих отходов ОАО "Гродно Азот", метод профилактики рака пищевода у пациентов с нарушениями дыхания во сне.

"Не случайно выбрано и место проведения областного этапа. Примет его ОАО "Стеклозавод "Неман" в Березовке. Участники познакомятся с работой предприятия с более чем 100-летней историей, узнают, как создается его уникальная продукция", - рассказал Денис Черняк. Он подчеркнул, что такой опыт будет полезным для молодых изобретателей и рационализаторов.

По итогам выставки-презентации будут определены победители. Они представят свои наработки уже на республиканском уровне - в финале конкурса "100 идей для Беларуси".

Оценивать работы будет экспертный совет, в состав которого войдут представители органов госуправления, предприятий, организаций и объединений региона, бизнес-сообществ, инвесторов.

"100 идей для Беларуси" - республиканский молодежный проект БРСМ. Основная задача конкурса - активизация инновационной деятельности и профессиональной мобильности молодежи, создание и продвижение конкретных инновационных проектов и перспективных научно-технических разработок.-0-