От маркетологов до швей и слесарей - электронная ярмарка вакансий пройдет в Гомеле 21 апреля

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20 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Желающих трудоустроиться гомельчан приглашают на электронную ярмарку вакансий 21 апреля. Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома. В это время на связи с потенциальными работниками будут специалисты по кадрам Гомельского завода литья и нормалей. На предприятии рассмотрят кандидатуры на широкий спектр вакансий, включая земледела, контролера измерительных приборов и специального инструмента, кузнеца, маляра, крановщика, наладчика автоматов и полуавтоматов, наладчика кузнечно-прессового оборудования, оператора станков с программным управлением, плавильщика, сверловщика, слесаря-ремонтника, токаря, тракториста, фрезеровщика, шлифовщика, электромонтера, электросварщика на автоматических и полуавтоматических машинах и др. В ОАО "Гомельский литейный завод "Центролит" требуются мастер участка, машинист тепловоза, наладчик формовочных и стержневых машин, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. В ОАО "Коминтерн" готовы принять компетентного системного администратора, маркетолога, оператора швейного оборудования, слесаря-ремонтника, специалиста по продаже, станочника широкого профиля, термоотделочника швейных изделий, швею. Ознакомиться с вакансиями можно будет на единой информационной площадке http://e-vacancy.by. Здесь в онлайн-режиме соискатели могут задать вопросы нанимателю, передать свое резюме.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!