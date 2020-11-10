От медиков до маляров и плотников - электронная ярмарка вакансий пройдет 11 ноября в Гомеле

10 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Гомеле 11 ноября с 10.00 до 12.00, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

На данный момент о вакансиях заявили пять предприятий областного центра. Так, Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер готов рассмотреть претендентов на место медицинской сестры, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, санитарки, уборщика территорий, фельдшера-лаборанта и других.

В ОАО "Гомельский завод литья и нормалей" актуален широкий перечень специалистов. Требуются грузчик, земледел, инженер-конструктор, кладовщик, кузнец-штамповщик, маляр, мастер, крановщик и другие.

ОАО "Минскремстрой" набирает дорожных рабочих, жестянщика, изолировщика на термоизоляции, каменщика, кровельщиков, облицовщиков-плиточников, плотника-бетонщика, штукатура, электросварщика ручной сварки и других специалистов.

Машинист крана (крановщик), машинист тепловоза, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, а также другие специалисты требуются на гомельский литейный завод "Центролит".

В ОАО "Гомельхимторг" открыты вакансии мастера, специалиста по кадрам, специалиста по продаже, экономиста, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования и другие.

Электронная ярмарка вакансий проводится на единой информационной площадке http://e-vacancy.by, которая позволяет в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диалог нанимателя с соискателем. Потенциальный работник сможет передать свое резюме и задать интересующие вопросы.-0-