От местных легенд до глобальной концепции - конкурс городских идей пройдет в Гомеле

22 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый открытый конкурс городских идей #Гомельидейный, посвященный Дню Гомеля-879, стартует 25 января. Об этом сообщил на брифинге начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома Николай Светогор, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Николая Светогора, идея подобного конкурса назревала давно, а общегородской праздник может стать эпицентром воплощения самых ярких предложений от жителей областного центра. "В Гомеле очень много талантливых людей, у которых наверняка есть масса интересных идей и предложений. Мы принципиально уходим от каких-либо ограничений в плане форм и форматов. Готовы рассмотреть все заявки, независимо от их объема или степени гениальности", - сказал он.

Цель конкурса - актуализировать значимые для культуры Гомеля места, события и людей.

"Важно, чтобы любой человек мог почувствовать сопричастность к городским традициям и созданию новых. Конкурс может раскрыть идеи для новых форматов комфортного проведения времени в городе с предложением современных оригинальных форм объединения горожан, а также содействовать укреплению имиджа Гомеля как привлекательного для туризма и жизни", - рассказали в оргкомитете.

В конкурсе могут участвовать совершеннолетние горожане, юридические лица, коллективы и организации.

Предусмотрено несколько секций для оценки идей. Одна из них включает описание глобальной концепции либо темы проведения праздника. Важно раскрыть главные бренды Гомеля, расставить исторические акценты с возможностью их воплощения на различных творческих городских площадках с учетом их исторической, ландшафтной, инфраструктурной, транспортной специфики.

В секции "Дизайн" гомельчане могут предложить графические изображения, которые могут быть использованы в логотипе, едином оформлении творческих площадок, торгово-выставочных павильонов, баннеров, афиш, полиграфии, цветочных композиций.

Предложения по организации концертно-развлекательных, познавательных, выставочных и других локаций изучат в секции "Локальные площадки".

Секция "Творчество" включает авторские литературные, музыкальные и художественные произведения, посвященные любимому городу. Ограничений по форме и стилю нет. Это могут быть стихи, очерки, зарисовки, песни, рассказы, музыкально-инструментальные произведения, картины, фотографии.

Одна из самых завораживающих секций - "Городские легенды". Гомельчане могут присылать авторские легенды и предания с учетом главных исторических акцентов или отличительных моментов развития Гомеля, его локаций как общеизвестных, так и мифических.

Первый этап стартует 25 января и продлится до 22 марта. Свои заявки гомельчане могут направлять на электронную почту оргкомитета gomelculture@post.gomel.by. Также необходимо выслать презентацию проекта, раскрывающую его сущность, новизну, конкурентные преимущества предлагаемой идеи с описанием продуктов или услуг, которые можно создать на ее основе. Важно указать информацию о масштабах использования идеи и ее социальной значимости для Гомеля.

Второй этап подразумевает публичную презентацию проектов, прошедших предварительный отбор. Он пройдет 2-12 апреля. Наиболее яркие и интересные проекты будут участвовать в открытом онлайн-голосовании с 15 по 30 апреля, которое определит победителей.

"Лучшие идеи и проекты будут реализованы при подготовке и проведении Дня города, использованы в рекламной кампании и выпуске сувениров. Возможна также реализация предложений в долгосрочной перспективе - на других праздниках и мероприятиях", - подчеркнул Николай Светогор.

Как уточнили организаторы конкурса, лучшие творческие проекты получат государственную и финансовую поддержку для реализации идей во время празднования Дня города-2021. Его планируют отмечать во второй декаде сентября, он будет посвящен 879-летию основания Гомеля.-0-