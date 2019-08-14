От международной трассы до солнечной энергетики - в чем видят потенциал юго-востока Могилевской области

14 августа, Костюковичи /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики Дмитрий Крутой на совещании в Костюковичах о развитии юго-восточных районов Могилевской области озвучил несколько обсуждаемых предложений о развитии этого региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что за период реализации программы по развитию данного региона, если учесть все обстоятельства и показатели, ситуация в экономике здесь изменилась незначительно, но и не ухудшилась. "Видимого опережающего развития региона пока нет, хотя из позитива - и создание предприятий, и две тысячи новых рабочих мест", - сказал Дмитрий Крутой.

По его словам, кадровый потенциал не смог обеспечить реализацию ряда проектов, которые бы позволили привлечь инвесторов. На совещании министр озвучил несколько обобщенных предложений от различных ведомств, как можно исправить ситуацию в юго-восточных районах области. Прозвучали предложения распространить нормы указа №506 о развитии Оршанского района на весь юго-восток Могилевской области. "Там больший пакет налоговых, инвестиционных, финансовых преференций, льгот по работе с неиспользуемым имуществом или бюджетом, - рассказал Дмитрий Крутой. - Пока, наверное, без оценки хотя бы по итогам года оршанского эксперимента сложно говорить о зеркальном переносе этих норм на всю программу юго-востока. Да и масштабы финансирования этих регионов тоже разные".

Дмитрий Крутой добавил, что новых преференций и особых условий хотят и другие города республики, поэтому этот вопрос будет рассматриваться системно при разработке новой программы на пятилетку.

"Второй вариант, который предлагается, - объявить весь этот регион Могилевской области свободной экономической зоной. Наверное, огулом это тоже делать не нужно, - считает министр. - Заводы в сфере деревообработки, промышленности стройматериалов, переработки сельхозпродукции либо альтернативной энергетики - какие-то точечные проекты можно, действительно, включать в пределы свободной экономической зоны "Могилев". Наверное, это будет обоснованно".

Шесть из семи районов юго-востока Могилевской области относятся к пострадавшим после аварии на Чернобыльской АЭС, здесь целесообразно продолжить развитие альтернативной энергетики, отметил Дмитрий Крутой. "До ввода атомной станции и формирования общего энергобаланса Минэнерго с большой осторожностью соглашается на новые проекты в солнечной и ветряной энергетике. Учитывая особенности юго-востока, есть пилотное предложение сконцентрировать все новые мощности новых проектов хотя бы на горизонте 2020-2021 годов именно в этом регионе", - сказал министр.

/Будет дополнено/.-0-