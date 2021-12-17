От муциновой фермы до защиты от ЧС: молодежь Гомельской области представила 25 инноваций

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Гомельской области на региональном туре республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" представила 25 инновационных проектов, передает корреспондент БЕЛТА.

Парни и девушки вместе со своими кураторами презентовали идеи в Гомельском филиале МИТСО. Это лучшие работы по итогам гомельского городского и зональных этапов конкурса. "В этом году у нас просто изобилие идей, научно-технических и социальных разработок в различных сферах деятельности. Это и медицина, и агропромышленный комплекс, сфера безопасности жизнедеятельности. Все проекты оценивают члены экспертного совета, в который вошли представители власти, научной сферы, бизнес-сообщества, руководители предприятий. Ждем исключительных результатов - все проекты проработаны, презентации очень интересные", - рассказала координатор конкурса от обкома БРСМ Марина Долбикова.

Ученик средней школы №30 Гомеля Александр Легкий представил проект дистанционной руки. Парень уверен: аналогов этой идее в нашей стране нет. "Планируется создать робота, который будет передвигаться при помощи телеметрии. Кисть робота повторяет форму руки человека, что позволяет в точности копировать движения пальцев, кисти. Он также наделен функцией грузоподъемности. Есть несколько направлений его использования, в том числе в МЧС. Одно из них - для дистанционного обезвреживания взрывоопасных предметов. С помощью робота это можно сделать на значительном расстоянии, безопасно для жизни и здоровья", - поделился инноватор. Этот роботизированный элемент он разработал при поддержке учителя физики и информатики Александра Гузовца.

Внедрить Light street на белорусских магистралях, улицах и скверах мечтают ребята из Гомельского аграрно-экономического колледжа. Их идея заключается в использовании светонакопительного эффекта люминофора. На конкурс они принесли темный ящик со светящимися буквами, которые можно использовать как в дизайнерском украшении зданий и других объектов, так и для укрепления безопасной среды. "Порошок люминофор можно наносить на любую поверхность: от стола до асфальта. К примеру, на дорожные знаки, другие элементы дорожной инфраструктуры, детские площадки. Это поможет снизить число ДТП и несчастных случаев в ночное время", - подчеркнули авторы проекта. Среди его плюсов отметили значительную экономию и энергосбережение, полное отсутствие аналогов в Беларуси. Ребята готовы к сотрудничеству с коммунальными службами, дорожными организациями, учреждениями образования.

В числе ноу-хау этого года - автономный блокирующий пожарный извещатель, мобильное приложение для владельцев домашних питомцев с GPS-треком MyPet, мини-ферма по добыче муцина улитки по принципу сауны, экокомплекс по утилизации пластика личинками Zophobas morio, а также изготовление активных протезов кисти и предплечья.

Лучшие, по мнению жюри, проекты представят юго-восток страны на республиканском уровне. Обязательный минимум - 10 идей, однако экспертная комиссия имеет право порекомендовать на республиканский финал и другие сильные проекты.

Молодежный инновационный проект "100 идей для Беларуси" под эгидой БРСМ успешно проходит на протяжении 11 лет. За это время предложения и наработки представили более 1 тыс. парней и девушек из Гомельской области. Имена многих ребят уже прозвучали на всю Беларусь. Около 100 проектов креативных гомельчан реализовано.-0-