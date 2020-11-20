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20 ноября 2020, 15:29

От мысли к действию - главный конструктор ММЗ о профессии, разработках завода и будущих проектах

Предприятие - это своего рода механизм, в котором каждое звено имеет значение. И все же есть те, с кого все начинается, своего рода "нулевой километр", где зарождается идея, запускающая весь производственный процесс. Очевидно, что такое предприятие, как Минский моторный завод, начинается с разработок. Об особенностях профессии, наработках завода, перспективах двигателей внутреннего сгорания, а также планах на будущее в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал главный конструктор ОАО "УКХ "ММЗ" Михаил Клессо.

- Михаил Анатольевич, какими проектами на данный момент занимаются конструкторы ММЗ и какие задачи перед ними стоят до конца года?

- Сейчас работаем над усовершенствованием малолитражного четырехцилиндрового двигателя MMZ-3,6DTI. Кроме того, занимаемся газодизельными двигателями ГД-243, ГД-260, которые прошли модернизацию и сейчас находятся на эксплуатационных испытаниях. До конца года планируем завершить испытания и расширить линейку двигателей MMZ-4DTI и MMZ-3,6DTI экологического класса Stage 5.

Что касается газопоршневых двигателей, сегодня мы занимаемся совместным проектом с российской компанией "РариТЭК". Здесь отмечу разработку двигателя MMZ-262CNG, работающего только на газовом топливе. Сейчас он находится у партнера "РариТЭК" - американской фирмы Е-Controls. Двигатель устанавливается на испытательный стенд и будет проходить аппликационные работы по организации рабочего процесса. К своей части тестов фирма приступит уже в этом году. А в 2021-м двигатель установят на технику и продолжат его эксплуатационные испытания.

Европейский союз периодически вводит новые требования к тракторным двигателям с точки зрения экологии. Поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы повышать экологический класс наших двигателей. За прошедшие 10 лет на нашем заводе были созданы моторы экологических уровней Stage 3А, Stage 3B, Stage 4, летом завершили сертификационные испытания двигателя экологического класса Stage 5. Данному классу соответствуют определенные допустимые показатели выбросов вредных веществ в отработавших газах - углеводородов, углекислого газа, оксидов азота и твердых частиц. Достижение экологического уровня Stage 5 обеспечивается за счет топливной аппаратуры и системы доочистки отработавших газов.

- А как насчет комплектующих - они полностью белорусского производства или используете импортные детали?

- Отдельные компоненты для наших двигателей закупаем за границей - это детали и узлы топливной аппаратуры, турбокомпрессоры, системы доочистки отработавших газов и др. Блок цилиндров нам могут поставлять Минский тракторный завод или предприятия России. А вот головки цилиндров для четырех- и шестицилиндровых двигателей - исключительно производства МТЗ. Сегодня прорабатывается вопрос об изготовлении головок цилиндров для трехцилиндровых двигателей на новом литейном производстве филиала Минского моторного завода в Столбцах. Первые образцы уже отлиты.

Топливную аппаратуру, как я уже отметил, нам поставляют иностранные предприятия. Например, форсунки - Алтайский завод прецизионных изделий (Россия). Если говорить о топливном насосе высокого давления, то это Motorpal (Чехия) или Ногинский завод топливной аппаратуры (Россия), а вот элементы топливной системы Common Rаil (топливный насос, инжекторы, датчики, блок управления) мы покупаем у компании Bosch.

- Изучаете ли продукцию конкурентов?

- Безусловно, мы знакомимся с образцами двигателей ведущих производителей, выезжаем на выставки, проводим переговоры, отслеживаем научные открытия. Так можно оценить уровень производства и конструкторской мысли иных предприятий. Фишка любого двигателя - это начинка, то, что внутри. А вот способы эксклюзивного изготовления и расчета деталей - отличительная черта каждого отдельно взятого производителя. Без ложной скромности отмечу, что коллективу Минского моторного завода хватает потенциала и способностей соответствовать мировому уровню двигателестроения.

С каждым годом компетенции специалистов ММЗ повышаются, что позволяет разрабатывать более совершенный, конкурентный продукт. Сегодня на двигатели высокого экологического класса устанавливаются дополнительные системы, которые необходимы для нейтрализации отработавших газов.

- В какие страны экспортируются белорусские моторы?

- Мы поставляем двигатели более чем в 50 государств ближнего и дальнего зарубежья, среди которых страны СНГ (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Россия), ЕС, Азии (Вьетнам, Пакистан), Африки (Зимбабве, Египет, Конго) и Америки (Канада, Куба).

- В последнее время в машиностроении наблюдается тренд на экологичность, в частности, переход на электродвигатели. Какие перспективы ожидают двигатели внутреннего сгорания?

- Исходя из того, что мировое информационное пространство сегодня преподносит двигатели внутреннего сгорания, как "тупик", кажется логичным следовать эко-моде и задумываться о проектировании двигателей для электромобилей. Но я бы не спешил утверждать, что эта тема перспективна в отношении сложной грузовой и сельскохозяйственной техники. Думаю, в ближайшие десятилетия этого не произойдет.

Плюс ко всему, наносимый урон экологии от выделяемых в атмосферу продуктов износа шин или тормозных колодок выше, чем от выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания. Получается, что совершенствуя двигатель, мировое машиностроение как бы забывает об экологичности всех остальных составляющих транспортного средства.

Сегодня стремление установить дополнительную систему доочистки, чтобы сделать двигатель еще более экологичным, целенаправленно стремится к абсурду. США в этом смысле приняли решение дальше определенной ступени не идти. А европейцы все усерднее пытаются "душить" двигателестроение. Однако уже и Европа задумалась над целесообразностью ужесточения требований по экологической безопасности.

- Минский моторный завод приступил к производству двигателей линейки MMZ-4DTI. Расскажите о них подробнее. Где востребованы такие моторы?

- Четырехцилиндровый двигатель ММZ-4DTI объемом 2,1 л стал первой моделью, которую мы собственными силами адаптировали для установки на легковой автомобиль УАЗ-469. Первые прототипы появились еще в 2015 году, но серийный вариант мы показали только этим летом. Дизельный ММZ-4DTI на три четверти унифицирован с трехцилиндровым 1,6-литровым мотором ММZ-3LD, предназначенным для сельскохозяйственной техники.

Благодаря простоте базовой конструкции 4DTI может выпускаться в нескольких вариантах исполнения и мощностных характеристик. Самая простая версия - атмосферная, выдает 49 л.с. и отлично подойдет в качестве силовой установки на различные виды техники. Турбонаддув и интеркулер позволяют снять с коленвала 75 сил, а самая мощная версия - Common-rai - над которой еще идет работа, сможет раскрутиться и до 120 л.с., выдавая 300 Нм крутящего момента. Такой мотор будет соответствовать экологическим нормам от Евро 2 до Евро 5, в зависимости от комплектации.

Для того чтобы установить такой двигатель на УАЗ, в автомобиль нужно было внести лишь минимальные доработки. Комплект сделан так, что для замены практически не требуются слесарные работы. Пришлось только подогнать выхлоп и балку, третью точку опоры силового агрегата, подрезать по месту. При выходе на серийное производство комплектов все эти нюансы будут учтены. При соответствующем оборудовании рабочего места бригада из двух-трех человек сможет провести замену, что называется, парой гаечных ключей и одной отверткой.

Что касается рыночных перспектив нового мотора в целом и его варианта для УАЗа, то тут многое зависит от того, как быстро удастся организовать серийное производство. Предположительно, уже в начале 2021 года процесс будет поставлен на поток. На сегодняшний день мы наблюдаем живой интерес российского рынка и рынка Кубы. Также в списке заинтересовавшихся - Монголия, Египет, Венгрия, Эквадор, Индонезия, Ирак и Китай. Российских внедорожников по миру довольно много, и далеко не всех устраивает бензиновый мотор или замена на дорогой японский или европейский агрегат.

- Расскажите о двигателях ММЗ, предназначенных для эксплуатации на морских судах. Куда будет осуществляться их поставка?

- Это уникальный для ММЗ проект, но он пока еще не завершен. Мы сделали базовую версию, которая в будущем претерпит изменения уже непосредственно у заказчика. После двигатель пройдет сертификацию, будет представлен узкому "морскому" кругу, и только тогда можно будет говорить о его дальнейших перспективах. Пока все пройденные этапы оказались успешными.

- Поделитесь своими целями и задачами на ближайшее будущее. Какие проекты планируете реализовать?

- На сегодня у нас один глобальный проект, который стоит особняком, - создание двигателя повышенной мощности. Планируем, что в 2021 году уже появится опытный образец.

Кроме того, активно занимаемся двигателями экологического класса Stage 5. Готовимся к проведению испытаний газопоршневого двигателя MMZ-262CNG. Завершаем подготовку к серийному производству моторов ГД-243 и ГД-260, а также параллельно MMZ-4DTI и MMZ-3,6DTI.

- Каким главным качеством, на ваш взгляд, должен обладать человек, чтобы преуспеть в профессии конструктора?

- Усидчивостью. Иногда кропотливый технический процесс, где важна каждая мелочь, превращается в монотонное действие, а это воспринимается тяжело и не каждому под силу с этим справиться. Настоящий конструктор должен генерировать новые идеи, а не перерабатывать старые. Это очень ответственная работа. Малейший просчет может привести к браку конечного продукта. Эту ответственность конструктору нужно осознавать в полной мере.

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

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