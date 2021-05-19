От налогоплательщиков Минской области в январе-апреле поступило Br1466,8 млн - рост на 14,1%

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налогоплательщики столичного региона за январь - апрель этого года привнесли в бюджет Br1466,8 млн, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области.

Из указанной суммы в республиканский бюджет поступило Br392,2 млн, в местные бюджеты - Br1074,6 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма поступлений в консолидированный бюджет выросла на 14,1%, или на Br181 млн в сопоставимых ценах.

Как отметили в инспекции, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу - Br385,9 млн, или 26,3% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) - Br271,5 млн (18,5%).

На долю налога на прибыль пришлось Br215,6 млн (14,7%), налога на добавленную стоимость - Br213,9 млн (14,6%), акцизы - Br58,5 млн (4%), налога на недвижимость - Br47,6 млн (3,2%).-0-