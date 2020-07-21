От ответственности каждого зависит дальнейшая стабилизация ситуации с COVID-19 - педиатр

21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. От ответственности каждого человека зависит дальнейшая стабилизация ситуации с распространением COVID-19. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделился заместитель заведующего филиалом №1 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники Павел Бабичев.

В последние месяцы все усилия медработников максимально мобилизованы и сосредоточены на борьбе с распространением коронавирусной инфекции, напомнил заместитель заведующего. Режим без выходных у Павла Бабичева, как и у многих его коллег, - с апреля. "Сейчас, когда заболеваемость снижается, к самой инфекции родители стали относиться спокойнее. Зачастую нет той паники, тревоги, которые мы наблюдали в марте-апреле. Часто вижу, что в магазинах, других местах люди практически не носят защитные маски. А ведь рекомендации по масочному режиму, гигиене, дистанцированию остаются прежними. От ответственности каждого - и врача на рабочем месте, и каждого человека, выходящего из дома, - зависит дальнейшая стабилизация ситуации с COVID-19", - убежден врач.

Павел Бабичев рассказал, что филиал №1 обслуживает более 13 тыс. детей. Разделение потоков детей на условно инфицированных и здоровых было организовано в марте и сохраняется до сих пор. На центральном входе дежурит сотрудник, который измеряет посетителям температуру и регулирует потоки пациентов.

"Большинство филиалов расположены в типовых зданиях, там изначально предусмотрен отдельный вход. Наш филиал находится во встроенном помещении в 9-этажном доме, изолированного прохода нет. Чтобы его организовать, выход в торце отделили от общего коридора конструкцией из поликарбоната. Теперь это так называемая красная зона, через которую маленькие пациенты с температурой и их родители попадают к дежурному врачу", - пояснил заместитель заведующего.

По его словам, здоровые дети посещают поликлинику минимально. Справки, если в амбулаторной карте есть все необходимые обследования, можно заказать по телефону в регистратуре, визит к врачу необязателен.

Врач отметил, что сотрудники филиала не расслабляются и по-прежнему работают без выходных. "COVID-19 стал серьезным испытанием для каждого медучреждения и всей системы здравоохранения. Справиться с ситуацией помогли и помогают принятые на государственном уровне меры, сплоченность коллектива и всего медицинского сообщества, помощь и поддержка со стороны общественных организаций, предприятий. Это очень ценно и важно в спасении здоровья и жизни людей", - резюмировал Павел Бабичев.-0-