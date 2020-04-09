От пандуса до почтовых ящиков - как в Минске теперь убирают подъезды

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В подъездах многоквартирных домов Минска влажную уборку проводят с дезсредствами и ежедневно протирают все - от кнопки лифта до почтовых ящиков. Подробно об изменениях в труде рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений Порталу коммунальной грамотности рассказала исполняющая обязанности директора ГП "ЖЭУ №2 Заводского района Минска" Светлана Ярмолович, сообщает БЕЛТА.

В столице установлен регламент проведения уборочных операций с мероприятиями по дезинфекции, чтобы предотвратить распространение острых инфекционных респираторных заболеваний в многоквартирных домах. В соответствии с ним проводится уборка подсобных помещений.

Светлана Ярмолович уточнила, что ежедневно в подъездах протираются поручни, пандусы (там, где они есть), двери с ручками и полотнами домофонной и тамбурной двери входной группы, почтовые ящики, лифтовые кабины с кнопочным табло, клапаны мусоропроводов. Используются универсальные дезсредства ("Хлороцид", "Полидез", "Оксидез" и их аналоги) с такой концентрацией, чтобы при обработке поверхностей вирусы уничтожались.

Полы лестничных площадок, маршей, мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов еженедельно моются с хлоркой. Светлана Ярмолович успокоила жильцов, которые не чувствуют в подъезде запах дезсредств и поэтому сомневаются в качестве уборки. "Ежедневная санобработка входной группы в одном доме проводится в первой половине дня, в другом - во второй. Запах хлора слышен только при проведении влажной уборки пола. При ежедневной санобработке входной группы применяются спиртосодержащие препараты, запах от которых быстро выветривается. Если в подъезде ничем не пахнет, то это не значит, что обработки не было", - пояснила она.

В таких условиях нагрузка на работников возросла, поэтому люди выходят на уборку в две смены, а также в воскресенье. Для примера Светлана Ярмолович привела свое ЖЭУ, которое обслуживает 617 подъездов. К ежедневной санобработке привлекают работников, закрепленных для уборки подъездов, и тех, кто отвечает за уборку придомовой территории, - всего 78 человек. Получается минимум по 7 подъездов многоэтажного дома на одного человека. "После санобработки входных групп рабочие выполняют свои непосредственные обязанности: кто-то моет подъезды, кто-то идет на территорию. Работники коммунальных предприятий выкладываются по максимуму для обеспечения безопасности жильцов", - добавила она.

Для безопасности самих рабочих им выданы средства индивидуальной защиты, например, маски - из расчета две штуки на одного рабочего в смену для ежедневной санобработки подъездов. Сейчас дополнительно закупаются непромокаемые костюмы и плащи, респираторы, защитные очки, помповые опрыскиватели.

Светлана Ярмолович заверила, что принимаемые повышенные меры безопасности не повлияют на установленный тариф ЖКУ в Br0,82 на одного зарегистрированного жильца.-0-