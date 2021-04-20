От плательщиков Минской области в I квартале поступило в бюджет Br858,4 млн

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плательщики столичного региона в январе - марте этого года привнесли в бюджет Br858,4 млн, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области.

В том числе в республиканский бюджет поступило Br155,1 млн, в местные бюджеты - Br703,3 млн.

Как отметили в инспекции, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу - Br280,6 млн, или 32,7% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) - Br198,1 млн (23,1%).

На долю налога на прибыль пришлось 6,8% поступлений (Br58,4 млн), налога на добавленную стоимость - 6,2% (Br53,6 млн), налога на недвижимость - 5,6% (Br47,8 млн), акцизы - 5,2% (Br44,6 млн).-0-