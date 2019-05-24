От реконструкции цеха до строительства заводов: 9 инвестдокументов подписали на форуме в Гомеле

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На пленарной части XVI Гомельского экономического форума, который проходит сегодня в областном центре, подписано девять документов на общую сумму более $130 млн, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи на документах поставили исполняющий обязанности председателя, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей и отечественные и зарубежные инвесторы.

Протоколы о намерениях предусматривают реконструкцию цеха ОАО "Гомельстройматериалы", строительство деревообрабатывающего завода и завода по переработке отходов металлургического производства, организацию производства трикотажных полотен, гидравлической аппаратуры и комплектации для нее, вторичной переработки полимерных материалов, строительство горно-обогатительного комбината по добыче и переработке каолина, авторизованного сервисного центра. Кроме того, подписано соглашение о намерениях по продвижению молочной продукции на территории России. В частности, речь идет о представлении интересов Рогачевского молочно-консервного комбината.

В беседе с журналистами председатель правления Kaamos Group Марек Похла (Эстония) поделился, что в создание деревоперерабатывающего завода компания намерена инвестировать до 30 млн евро. Высокотехнологичное производство со 100 рабочими местами, ориентированное на экспорт, планируется создать на территории СЭЗ "Гомель-Ратон". Его проектная мощность превысит 160 тыс. куб.м пиломатериалов в год.

Марек Похла отметил, что Беларусь интересна для вложения инвестиций. Он рассказал, что один из проектов компания реализует уже на протяжении 15 лет в Витебской области, и итоги весьма успешны. "В каждом бизнесе, в каждой стране есть риски, но мы в Беларуси уже 15 лет и чувствуем себя здесь, как в своей стране", - добавил председатель правления Kaamos Group.

Нынешний Гомельский экономический форум собрал порядка 500 человек из 28 стран. На мероприятии презентуют экономический и инвестиционный потенциал региона. После пленарной части работа форума продолжается по пяти секциям. Также участники посетят XX Международную выставку "Весна в Гомеле".-0-

Чеботарь: в Гомельской области создаются условия для развития инвестиций и инноваций На это заместитель министра экономики Юрий Чеботарь обратил внимание участников XVI Гомельского экономического форума, который проходит сегодня в областном центре.

Фото Сергея Холодилина