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28 мая 2020, 19:33

От роботов до дома на колесах: десятки инвестпроектов предлагает онлайн Гомельская область

28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Десятки инвестиционных проектов предлагает Гомельская область на международной выставке "Весна в Гомеле" в онлайн-формате, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном отделении БелТПП.

В этом году "Весна в Гомеле" проходит на сайте vesna.ccigomel.by. До 10 июня эта площадка остается местом пересечения экономических интересов потенциальных партнеров, инвесторов и покупателей из разных стран. С первых дней интерес к ней проявили представители 12 стран, включая Россию, Казахстан, Молдову, Словакию, Сербию, Грузию, Германию, Индию, Литву.

На виртуальной платформе для участников продумана понятная навигация. В Гомельском отделении БелТПП создали и разместили визитки предприятий по отраслям. Здесь же можно найти и их коммерческие предложения, видеопрезентации. Потенциальные инвесторы из любого континента в несколько кликов мышкой могут изучить предложения Гомельской области для реализации в разных уголках юго-восточного региона.

Промышленность, энергетика, строительство, сельское хозяйство, химическая отрасль, деревообработка, торговля и услуги, туризм - инвестпроекты распределены по отраслям, что облегчает поиск для целевой аудитории. Предложения ориентированы на раскрытие ресурсов районов области и потенциальный спрос.

Один из самых крупных разделов касается пищевой сферы. В числе предлагаемых проектов - создание предприятия по переработке дикорастущей продукции на территории Припятского Полесья, а также шоковой заморозки овощей и фруктов, строительство цеха по переработке прудовой рыбы, открытие производств по розливу питьевой и минеральной воды, выращиванию шампиньонов и вешенок, производства картофельных хлопьев. Речь как о создании мини-цехов, так и налаживании отдельных производств.

Среди предложений в разных сферах промышленности - создание производства манипуляционных роботов для автомобильной сферы, высокотехнологичного оборудования медназначения, выпуска светодиодной продукции.

При поддержке инвесторов на рынке строительных материалов могут появиться новые игроки. В частности, предлагается строительство гипсового завода на базе месторождения Бриневское в Петриковском районе, создание производства кальцинированной соды, термоизоляционных блоков из льноволокна, организация добычи и обогащения бентонитовых глин, обогатительного комбината стекольных и формовочных песков.

Несколькими проектами представлен блок по переработке вторичных материальных ресурсов. В регионе актуально создание организаций переработки резиносодержащих отходов, строительство мусороперерабатывающих заводов, сортировочных станций, линии переработки полимерных отходов.

Простор для инициатив и в сфере сельского хозяйства. Инвесторам предлагают проекты по установке линии по производству кондиционных семян, возведению энергосберегающей теплицы, строительству завода по переработке животных отходов, созданию ягодного хозяйства с выращиванием голубики. Из экзотики - создание фермы виноградных улиток смешанного типа в Гомельском районе. На внутренний и внешний рынки планируется поставлять экзотическую продукцию - улитки в ассортименте, белую улиточную икру.

Большое поле для реализации взаимовыгодных проектов открыто в сфере торговли. Придорожный сервис, многофункциональные торговые комплексы, бизнес-центры могут дополнить инфраструктуру в райцентрах и Гомеле.

Учтен и энергетический потенциал региона. В Гомельском районе предлагают инвесторам создать предприятие по сборке ветроэнергетических установок, в Светлогорском - реализовать проект по выработке электроэнергии из биогаза. В Лельчицком районе, где сосредоточено 44 месторождения торфа с общими запасами 166,5 млн.т (или 20% всех запасов Гомельской области), есть возможность открыть современное производство топливных гранул из торфа.

Инвестиционные предложения туристической отрасли также ориентированы на внутренний и внешний рынки. Одно из них - производство "Дома на колесах" в Добрушском районе - предполагает организацию мобильного жилья. Передвижные дома и офисы - на разные случаи жизни. К примеру, такое жилье можно сдавать в аренду на отпускной период, продавать мобильные квадратные метры фирмам или гражданам для организации отдыха, фестивалей.

По словам специалистов, в Гомельской области остаются значительные ресурсы для создания и развития агроэкологического туризма. Около двух десятков инвестпредложений позволят подчеркнуть особенности районов региона и привлечь гостей из разных стран.

Выставка "Весна в Гомеле" проходит в интерактивном режиме на трех площадках "Деловая Весна", "Вкусная Весна" и "Гомельская Весна". Онлайн к ней подключаются новые участники, дополняется программа мероприятий.

За 20 лет "Весна в Гомеле" стала визитной карточкой Гомельской области, самым значимым событием региона, в котором участвуют власти области и города, члены правительства, руководители дипломатических миссий, торгово-промышленных палат и представители бизнеса. Мероприятие организует Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке Гомельского облисполкома.-0-

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