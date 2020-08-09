От сегодняшнего выбора зависит устойчивость дома для наших детей - избиратель

9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. От сегодняшнего выбора зависит устойчивость дома для наших детей. Такое мнение высказал житель Бреста после голосования на избирательном участке №1, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мой голос - за динамичное движение вперед, стабильность и уверенность, правильную интеграцию в мировое сообщество. Я сравниваю выборы с родительским счастьем. Мы закладываем фундамент в строительстве большого дома для наших детей под названием "Республика Беларусь". Какому кандидату сегодня отдадим предпочтение, такую основу и заложим для будущего", - считает брестчанин Валентин.
Мужчина уверен, что принять участие в выборах - гражданский долг каждого человека. "Кому-то было удобнее это сделать предварительно, другие приходят на избирательные участки сегодня. Каждый вправе выразить свою точку зрения. Думаю, белорусы люди вдумчивые, поэтому уверен, что мы сделаем правильный выбор", - сказал избиратель.
Жительница Бреста Людмила, делая отметку в бюллетене, также думала о будущем детей. "Все чинно и приятно, на избирательном участке меня хорошо встретили, - поделилась впечатлениями избирательница. - Конечно, я хочу честных выборов. Не сомневаюсь, что так и будет. Думаю, мы живем в справедливой стране, меня все устраивает. Хочу такого же спокойствия для своих детей".-0-