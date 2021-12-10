От стартапа до бизнеса: в Глубокском районе завершился проект по поддержке предпринимательства

10 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Более 300 слушателей курсов по предпринимательству и развитию малого бизнеса, поддержка 10 стартапов, презентация состоявшихся проектов - об итогах проекта по поддержке предпринимательства в Глубокском районе расскажут на конференции в райцентре 16 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя Глубокского райисполкома Татьяна Тарасевич.

Реализация международного проекта по программе EuropeAid "Создание Центра продвижения и поддержки предпринимательства и инноваций в Глубокском районе Витебской области, Беларусь" шла три года. "За это время в районе создали инфраструктуру для улучшения деловой среды. В регионе функционируют школа бизнеса, предпринимательства и инноваций, офис службы поддержки стартап-проектов и офис по содействию развитию малого и среднего бизнеса. Более 300 человек прошли различные образовательные курсы. Среди них были такие учебные программы, как основы предпринимательской деятельности, управления и маркетинга для малого и среднего предпринимательства, инновационный менеджмент, электронный бизнес, иностранные языки. Больше 30 предпринимателей получили квалифицированные консультации как юристов, так и экономистов. Благодаря проекту нашли поддержку 10 стартапов, которые предложили жители нашего района", - отметила Татьяна Тарасевич.

Она добавила, что проект реализуется райисполкомом совместно с тремя партнерами: райсоветом депутатов, местным фондом "Центр содействия социально-экономическому развитию латвийско-литовско-белорусских территорий "Озерный край" и Витебским государственным университетом имени П.М.Машерова.

Яркими событиями в рамках проекта стали конкурсы стартапов (он проводился на начальной стадии реализации), пчеловодов и ремесленников. Жители района предлагали свои идеи в качестве старта для будущего собственного дела - изготовление конфетных букетов, создание агроусадьбы, обустройство мини-кузницы в сельской местности и другие. Авторам стартапов позже помогли написать бизнес-планы и рассказали о возможностях продвижения таких бизнес-продуктов на рынке. Результатом второго конкурса стал план по созданию ассоциации пчеловодов, где опытные специалисты расскажут начинающим о пасеках, реализации меда и развитии личных подсобных хозяйств. Для ремесленников района создали сайт-витрину, на котором демонстрируется продукция самобытных мастеров, а также даются рекомендации по ее продвижению.

Участники итоговой конференции в режиме онлайн 17 декабря обсудят с белорусскими и зарубежными коллегами подобные проекты. Например, в Брагине также реализовали проект по поддержке предпринимательства, только в аграрной сфере. Обмен опытом поможет тем, кто еще находится на стадии реализации, а также всем, кто желает укрепить предпринимательскую среду в своем регионе.-0-