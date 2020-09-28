От технологий до поставки продукции - гомельские и российские вузы расширяют сотрудничество

28 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Высшие учебные и научные заведения Гомельской области расширяют сотрудничество с исследовательскими центрами и вузами России. Результаты проделанной совместной работы привел сегодня, выступая на экспертной сессии "Образование как основа исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России" во время VII Форума регионов Беларуси и России, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь облисполкома Ольга Рябикова.

Губернатор дал положительную оценку сотрудничеству вузов Гомельского региона с различными исследовательскими центрами России. "Отдельно отмечу производственную кооперацию наших вузов с предприятиями российских регионов на поставку собственной продукции", - подчеркнул он. Наиболее активно в этом направлении работает ГГУ имени Ф.Скорины с Брянской и Московской областями. Например, по заказу Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова в вузе разработали свыше 100 различных составов клея-адгезива с содержанием лекарственных средств. Не только полезным с точки зрения науки, но и экономически выгодным стал договор между университетом и брянским предприятием "Группа Кремний ЭЛ" на поставку полирующей суспензии.

Другой гомельский вуз - БелГУТ, аккредитованный как орган по сертификации железнодорожной продукции и услуг, тесно сотрудничает с 26 испытательными лабораториями в Беларуси и России. "Кроме того, в этом вузе создан испытательный центр железнодорожного транспорта. Он аккредитован Российским морским регистром судоходства и оказывает полный комплекс услуг по испытанию всего спектра новых и модернизированных вагонов, другой специализированной техники. Всего за прошлый год здесь выполнено 80 международных контактов", - сказал Геннадий Соловей.

Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого НАН Беларуси ежегодно реализует более 15 договоров на разработку технологии и поставку полимерных композиционных материалов и изделий из них с промышленными организациями России. Самые крупные - в Москве, Екатеринбурге, Кировской, Челябинской, Самарской областях и Башкортостане.

Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого заинтересован в сотрудничестве с Ижевским государственным техническим университетом имени Калашникова и Пермским национальным исследовательским политехническим университетом по научно-техническим программам Союзного государства. В их числе компьютерное проектирование процессов получения профильных деталей для газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения.

"Мы вышли с предложениями по сотрудничеству с Мурманским арктическим государственным университетом по такому перспективному направлению, как разработка конструкций и систем управления шагающих мобильных роботов для эксплуатации в условиях низких температур", - добавил губернатор.

В целом в гомельских научных и учебных заведениях в среднем ежегодно реализуется от 20 до 50 различных договоров, которые предусматривают объединение усилий для выполнения плановых научно-исследовательских работ, проведения совместных научных мероприятий, сказал председатель облисполкома.

"Высокий кадровый потенциал, фундаментальная научная и материально-техническая база наших заведений позволяют решать самые сложные задачи, в том числе прикладного характера, во благо социально-экономического развития регионов двух государств. Убежден, наше сотрудничество будет и далее развиваться в интересах двух государств. У нас одна задача - сделать наше общество процветающим, а будущее счастливым", - заключил Геннадий Соловей.-0-