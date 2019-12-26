От торговли к промышленности - бизнес Гомельской области переориентируется по видам деятельности

26 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области прослеживается тенденция перехода малого и среднего бизнеса от оптово-розничной торговли к иным видам деятельности. Об этом сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома председатель комитета экономики Игорь Аслюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последние годы прослеживается тенденция перехода от оптово-розничной торговли к иным видам деятельности как среди юридических лиц, так и среди индивидуальных предпринимателей", - отметил Игорь Аслюк. По его информации, анализ деятельности созданных за последние три года организаций показывает, что все больше интерес у представителей частного бизнеса вызывает сфера промышленного производства, транспортной деятельности и строительства.

Председатель комитета проинформировал, что за 11 месяцев в Гомельской области зарегистрировано 650 новых организаций, или почти 94% от годового задания. Из них 212 основным видом деятельности определили сферу производства. При этом 187 организаций из общего числа зарегистрированы в малых городах и сельской местности.

Игорь Аслюк выразил уверенность, что годовой план по созданию новых организаций в регионе будет выполнен в полном объеме. Однако в оставшееся время необходимо активизировать работу в этом направлении Гомельскому, Петриковскому, Рогачевскому районам.

Всего же на 1 декабря этого года в Гомельской области зарегистрировано более 38 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства - почти 10 тыс. юрлиц и свыше 28 тыс. индивидуальных предпринимателей. По сравнению с аналогичной датой прошлого года количество представителей частного бизнеса в регионе увеличилось на 1366 субъектов.

Удельный вес поступлений от предпринимателей составил 21,6%, это плюс 3,2%. Налоговые поступления в бюджет от деятельности малого и среднего бизнеса превысили Br525 млн, темп роста в сопоставимых ценах - 110,5%.

Игорь Аслюк напомнил, что перед органами власти стоит задача создавать максимально комфортные условия для становления и развития малого и среднего предпринимательства. Он также обратил внимание, что площадкой для диалога государства и бизнеса являются советы по развитию предпринимательства, созданные в каждом районе области.-0-