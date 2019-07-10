От уборки улиц до вожатых: более 4 тыс. минских студотрядовцев примут предприятия Беларуси и России

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4 тыс. столичных студотрядовцев задействованы на объектах Минска, Минской и Гродненской областей, а также в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, студенческий отряд в сфере оказания услуг им. Героя Советского Союза Лени Голикова с 8 июля занимается уборкой и благоустройством улиц Фрунзенского района. Он будет работать в течение месяца. В планах на этот период - около 30 улиц Фрунзенского района и находящихся на них остановочных пунктов. Организацией-нанимателем выступает УП "Ремавтодор Фрунзенского района Минска".

Ребята отмечают, что студотряд для них - не только отличная возможность совместить работу на благо города и района, в котором они проживают, продолжить общение вне стен учебного заведения, но и хороший дополнительный доход. Трудоустроились они по договору подряда. Организация-наниматель обещает среднюю зарплату в районе Br550-600, что позволяет получить хотя бы временную финансовую независимость от родителей. "Отряд у нас полностью девичий. Работа по силам - подметаем улицы, убираем мусор, приводим в порядок остановки. Большой усталости нет, весело и с пользой проводим время, не мешают даже дожди. Огромный бонус для нас и хорошая зарплата, и возможность получить общежитие. Мне еще удается совмещать эту подработку с работой в общепите", - рассказала командир студотряда им. Героя Советского Союза Лени Голикова Алеся Метлушко.

После завершения рабочего месяца некоторые отправятся отдыхать на каникулы, но есть и те, кто выбрал для себя еще один студенческий отряд. Среди таких активных молодых людей Валерия Драпаш, которая с 11 по 30 августа будет работать в качестве вожатой в Воложинском районе в лагере "Борок". На базе учреждения будут задействованы 8 студенческих отрядов: пять в сфере услуг, для трех определено педагогическое направление. "Здорово, что можно совместить отдых на природе с работой с детьми. Очень хочу, чтобы мне удалось поработать с ребятами помладше, поскольку с ними проще найти общий язык. У меня есть младшие братья и сестры, поэтому о работе с детишками знаю. Направление в колледже у нас педагогическое, поэтому это дополнительная практика", - пояснила девушка свой выбор.

Как рассказала первый секретарь Фрунзенского районного комитета ОО "БРСМ" Марта Ганцовская, в 2018 году во Фрунзенском районе было сформировано 33 студенческих отряда, в текущем районная организация трудоустроит бойцов 38 отрядов. "В прошлом году мы заняли первое место в конкурсе "Трудовой семестр" и сейчас планируем сохранить лидирующие позиции. Уже удалось наладить прочные связи с некоторые предприятиями, которые всегда заинтересованы в сотрудничестве с молодежью. Среди таких организаций ОАО "МАПИД" (там работают наши строительные отряды), "Зеленстрой Фрунзенского района" и "Минскзеленстрой" (на базе учреждений сформированы отряды в области охраны окружающей среды). Наиболее популярными являются сервисные отряды, представители которых работают в качестве комплектовщиков товаров на базе крупных сетевых гипермаркетов Минска: привлекает как сама работа, так и достойный заработок. В прошлом году начали создавать отряды в сфере оказания услуг на базе детских садов совместно с управлением по образованию Фрунзенского района, в этом году продолжаем сотрудничество и подберем вакансии около 150 активистам - это самый массовый показатель по трудоустройству среди наших студотрядов. На второй позиции по привлечению наших молодых людей к работе находится предприятие "Минсклебпром", принявшее 54 человека".

Текущий год объявлен годом студенческих отрядов. Уже в Минске заключено более 270 договоров на трудоустройство. Основное направление - сервисное, сохраняет лидирующие позиции строительное и педагогическое. Также в этом году в 6-й городской клинической больнице будет работать медицинский отряд.-0-