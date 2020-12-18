От умного двора до мобильного диагноста - более 20 ноу-хау представила молодежь Гомельской области

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 20 проектов представили молодые люди на областном этапе республиканского молодежного инновационного проекта "100 идей для Беларуси" в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Молодые ученые, рационализаторы и инноваторы презентовали свои проекты в Гомельском государственном техническом университете имени П.О. Сухого. Эти ребята стали победителями районных отборочных этапов. Вниманию экспертного совета они представили 21 авторский проект, из которых 9 социальной направленности и 12 - технической.

Несколько рационализаторских идей прозвучало от учащихся Гомельского профессионально-технического колледжа электротехники. Принцип аэропонного выращивания растений предложили Кирилл Рудницкий и Максим Шамра, Артем Балыш спроектировал обучающий тренажер сварки.

Значительная часть разработок касалась медицинской сферы. Так, врачи-нейрохирурги областной клинической больницы Евгений Ковалев и Сергей Кириленко в тандеме с врачом-рентгенологом Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Андреем Филюстиным предлагают применять смартфон-ассистированную технологию дополненной реальности для предоперационного планирования. Приложение для смартфона позволяет спроецировать виртуальную трехмерную модель на тело человека и выполнить необходимые хирургические вмешательства. Предполагается, что это поможет избежать ошибок при хирургическом доступе.

На конкурсе презентован еще один проект врачей-нейрохирургов в соавторстве с научным сотрудником Института механики металлополимерных систем имени В.А. Белого НАН Беларуси Владиславом Дубровским. Авторы обосновали актуальность разработки и внедрения метода создания индивидуальных навигационных шаблонов в хирургии позвоночника.

Студенты Гомельского государственного медицинского университета Владислав Волчек, Олег Тимашков и Даниил Листопад разработали приложение StepByMed. Они предлагают внедрить цифровой алгоритм дифференциальной диагностики внутренних болезней во врачебную практику. "Разработка способствует процессу оптимизации диагностического поиска и дифференциальной диагностики многочисленных, внешне сходных проявлений болезни. Это одна из наиболее сложных сторон в практике современных врачей, от которой зависит успех лечения пациента", - рассказали молодые люди. Мобильный помощник, по мнению разработчиков, станет подспорьем в особенности для врачей общей практики. Сейчас создана рабочая компьютерная версия, которую предстоит перевести в мобильный вариант. Бюджет для реализации проекта - порядка Br5 тыс. Существует также и англоязычная версия подобных алгоритмов.

В поле молодежного зрения попали ракурсы из разных сфер жизни. К примеру, Игорь Сацукевич и Олег Лисицкий из ГГУ имени Ф.Скорины подготовили проект Seismo Smart, направленный на своевременную регистрацию и предупреждение землетрясений, а также минимизацию их последствий. Их система способна обнаруживать первичные и вторичные волны землетрясений и анализировать их данные.

Автоматизировать отдельные процессы в сфере ЖКХ предлагают четверокурсники ГГТУ имени П.О. Сухого Артем Шевченко и Андрей Калашников. Это предусматривает их проект "Умный двор", который актуален для всех жилых микрорайонов. Ноу-хау ребят - робот, который автоматически собирает мусор из контейнеров и доставляет его на станцию переработки. В корпусе робота расположен отсек для помещения мусора, который утрамбовывается при помощи специального пресса внутри устройства. Ребята не скрывают, прототипом робота стал герой мультфильма, адаптированный под коммунальную сферу.

Вариант повышения транспортной безопасности в республике и оптимизации работы светофоров на перекрестках продумал магистрант БелГУТа Павел Капитанов. Разработанная им система позволит уменьшить пробки на дорогах и выбросы в атмосферу, кроме этого обезопасить водителей от неожиданного столкновения.

Девятиклассник из Иговского детского сада-базовой школы Добрушского района Илья Козырев отметился в номинации "Био- и нано-индустрия". Школьник предложил вариант природных батареек на основе водно-болотных угодий. Дарья Дрожжа и Екатерина Машук из гимназии в Хойниках решили создать электронный сборник стихов земляков "Родине, людям и сердцу".

А в средней школе №1 Гомеля разработали проект Центра дневного пребывания пожилых людей "Зубр". По сути, это аналог детского сада для пожилых людей. "Родственники смогут приводить сюда своих близких и быть уверенными, что с ними все будет в порядке. Для них будут созданы комфортные условия, организован активный досуг и релаксация, адаптированные физически нагрузки. Также они смогут общаться со сверстниками", - поделились авторы проекта. Предполагается, что это будет межведомственный социальный проект, который будет востребован и в областном центре, и в районах региона.

"Каждая представленная участниками разработка заслуживает особого внимания и профессиональных рекомендаций, поэтому в состав экспертного совета включены исключительно компетентные судьи. Это научные сотрудники, рационализаторы, а также победители конкурса "100 идей для Беларуси" прошлых лет, сумевшие воплотить свои проекты в жизнь", - рассказали в обкоме БРСМ.

Координатор проекта "100 идей для Беларуси" Наталья Коробец рассказала, что Гомельская область традиционно представляет немало интересных свежих идей. Многие из них занимают высокие позиции и на республиканском уровне.

Участники областного отборочного этапа посетили 3D-лабораторию ГГТУ имени П.О. Сухого. Здесь конкурсанты отсканировали предмет или деталь на 3D-принтере, а некоторые собственноручно изготовили его полимерную модель. Также молодые люди посетили выставочную площадку с робототехникой.-0-