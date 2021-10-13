От вестибюля до поездов: рейды по соблюдению масочного режима проходят в минском метро

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичной подземке с 13 октября инспекторы службы безопасности проводят внезапные рейды по соблюдению масочного режима. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

С момента введения в Минске обязательного масочного режима (решением исполнительных органов власти) в метрополитене озаботились прежде всего соблюдением этого требования самими работниками, а также пассажирами. Им инспекторы службы безопасности у турникетов настоятельно рекомендовали надевать маски (в том числе носить их правильно, чтобы повязка полностью закрывала органы дыхания). И время от времени проводились внутренние внезапные проверки соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

"А с сегодняшнего дня в метрополитене стали проводиться рейды, в том числе внезапные, самыми опытными инспекторами службы безопасности. Когда получается выделить наиболее ответственных людей для этой работы, они участвуют в рейдах не только на входах, но и проходят по вестибюлям, станциям, платформам, даже проезжают в поездах. И настоятельно рекомендуют пассажирам воспользоваться маской", - сказал Андрей Дроб.

Он сам сегодня поучаствовал в рейде на первой и второй линиях. И был приятно удивлен тем, что подавляющее большинство пассажиров в подземке в защитных повязках, причем многие уже заходят на станцию в них, а не надевают перед самым турникетом. "Наверное, более 90% идут в масках, а на второй линии - так и близко к 98%. Носят все время поездки, а не как это порой было раньше: прошли линию контроля, захотелось подышать на платформе или в поезде - сняли. Видели часто такое ранее и, конечно, нас это беспокоило. Но сегодня было не так. И отмечу спокойную, доброжелательную реакцию тех немногих людей, которых просили надеть или поправить на лице маску", - добавил Андрей Дроб.

Инспекторы действуют в правовом поле, но апеллируют не только к документам (постановление Минздрава от 6 октября №105), но и к чувству ответственности за свое здоровье и жизнь окружающих. Впрочем, многие, даже не дожидались напоминаний, просто замечая издалека проверяющего, сразу подтягивали с бороды на нос защитную повязку.

Кстати, так совпало, что сегодня в столичной подземке свою проверку проводили и представители городской санэпидслужбы и ГП "Столичный транспорт и связь", которые тоже отметили повышение ответственности людей. Их проверки проводятся регулярно и спонтанно, таковыми будут и рейды инспекторов службы безопасности метрополитена.-0-