От вестибюля до поездов: рейды по соблюдению масочного режима проходят в минском метро

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 13 октября 2021
Минск Ясно +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:55 Гинцбург: ревакцинация "Спутником Лайт" продлевает иммунитет к COVID-19 минимум на полгода В мире
16:50 Россиянин похищал деньги и данные с карт белорусских граждан Происшествия
16:48 Торговый дом белорусских строительных материалов планируется открыть в Казахстане Экономика
16:46 Арина Соболенко возобновила тренировки после COVID-19 Спорт
16:44 Студенты БГУ стали призерами Международной олимпиады по финансовой безопасности Общество
16:43 Вольфович: система обеспечения безопасности БелАЭС соответствует самым высоким международным стандартам Общество
16:42 В Минске при демонтаже буя мужчина зацепился за трос: его спасли работники МЧС Происшествия
16:31 В Москве неизвестный открыл стрельбу рядом со школой В мире
16:29 Гол Карима Бензема в финале Лиги наций признан лучшим на турнире Спорт
16:23 Минтруда разъяснило положения декрета №6 и ответственность за их нарушение Общество
16:12 Покупателя и сбытчика марихуаны осудили в Лунинце Происшествия
16:11 Студента БрГТУ задержали за ложное сообщение о бомбе Происшествия
16:05 FIVB заменит Мировой тур по пляжному волейболу новым турниром Спорт
16:04 В Бобруйске задержана группа распространителей наркотиков Происшествия
16:03 Офицер 11-й мехбригады спас военнослужащего, уронившего на занятиях боевую гранату Происшествия
16:01 Мингорисполком и облисполкомы проведут 16 октября прямые телефонные линии Общество
15:49 Савиных: интерес к Беларуси видим у огромного числа инвесторов по всему миру Экономика
15:46 В Березовском районе за несоблюдение антиковидных мер приостановили работу нескольких предприятий Регионы
15:41 Эффективность "Спутника Лайт" против дельта-штамма составила 70% В мире
15:39 В ЕАЭС обсудили необходимость единых требований к растительному мясу и другим альтернативным протеинам Экономика
15:33 В Пинском районе задержали водителя за перевозку туши дикого кабана Происшествия
15:24 Оркестр Финберга принимает участие в акции "Майстры мастацтваў - дзецям" Культура
15:24 Уплата НДС в стране потребления товара: Петришенко и министр ЕЭК обсудили планы в сфере электронной торговли Экономика
15:23 Ученые нашли на Чукотке кости самого "молодого" мамонта Калейдоскоп
15:21 От вестибюля до поездов: рейды по соблюдению масочного режима проходят в минском метро Регионы
15:18 В Италии сотрудников без COVID-паспортов будут отстранять от работы В мире
15:09 В Могилеве по вине нетрезвого водителя травмирован ребенок Происшествия
15:01 Судебные эксперты установили личность женщины, найденной мертвой в лесу в Кличевском районе Происшествия
14:56 КГК выявил нарушения в 174 торговых объектах Могилевской области Регионы
14:53 Полиция непризнанного Косова открыла огонь по протестующим на севере края В мире
Все новости
Все новости
Регионы
13 октября 2021, 15:21

От вестибюля до поездов: рейды по соблюдению масочного режима проходят в минском метро

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В Березовском районе за несоблюдение антиковидных мер приостановили работу нескольких предприятий
Эффективность "Спутника Лайт" против дельта-штамма составила 70%

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичной подземке с 13 октября инспекторы службы безопасности проводят внезапные рейды по соблюдению масочного режима. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

С момента введения в Минске обязательного масочного режима (решением исполнительных органов власти) в метрополитене озаботились прежде всего соблюдением этого требования самими работниками, а также пассажирами. Им инспекторы службы безопасности у турникетов настоятельно рекомендовали надевать маски (в том числе носить их правильно, чтобы повязка полностью закрывала органы дыхания). И время от времени проводились внутренние внезапные проверки соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

"А с сегодняшнего дня в метрополитене стали проводиться рейды, в том числе внезапные, самыми опытными инспекторами службы безопасности. Когда получается выделить наиболее ответственных людей для этой работы, они участвуют в рейдах не только на входах, но и проходят по вестибюлям, станциям, платформам, даже проезжают в поездах. И настоятельно рекомендуют пассажирам воспользоваться маской", - сказал Андрей Дроб.

Он сам сегодня поучаствовал в рейде на первой и второй линиях. И был приятно удивлен тем, что подавляющее большинство пассажиров в подземке в защитных повязках, причем многие уже заходят на станцию в них, а не надевают перед самым турникетом. "Наверное, более 90% идут в масках, а на второй линии - так и близко к 98%. Носят все время поездки, а не как это порой было раньше: прошли линию контроля, захотелось подышать на платформе или в поезде - сняли. Видели часто такое ранее и, конечно, нас это беспокоило. Но сегодня было не так. И отмечу спокойную, доброжелательную реакцию тех немногих людей, которых просили надеть или поправить на лице маску", - добавил Андрей Дроб.

Инспекторы действуют в правовом поле, но апеллируют не только к документам (постановление Минздрава от 6 октября №105), но и к чувству ответственности за свое здоровье и жизнь окружающих. Впрочем, многие, даже не дожидались напоминаний, просто замечая издалека проверяющего, сразу подтягивали с бороды на нос защитную повязку.

Кстати, так совпало, что сегодня в столичной подземке свою проверку проводили и представители городской санэпидслужбы и ГП "Столичный транспорт и связь", которые тоже отметили повышение ответственности людей. Их проверки проводятся регулярно и спонтанно, таковыми будут и рейды инспекторов службы безопасности метрополитена.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус метро Минск
Новости рубрики Регионы
Фото bereza.by В Березовском районе за несоблюдение антиковидных мер приостановили работу нескольких предприятий
Фото Яндекс КГК выявил нарушения в 174 торговых объектах Могилевской области
Фото БРСМ Волонтеры "COVID-патруля" будут напоминать минчанам в торговых центрах о профилактике инфекции
Фото Брестского райисполкома Брестский район будет сотрудничать с двумя общинами в Болгарии
ФОТОФАКТ: Солигорские терриконы - необычная достопримечательность Беларуси
Фото из архива В Брестской области самый низкий уровень киберпреступности в Беларуси
Главное
Александр Лукашенко "Это сродни принятию новой Конституции". У Лукашенко обсудили корректировку Кодекса об образовании
ФПБ: в накоплении пенсии по указу №367 будут популярны равные взносы нанимателя и работника
Петришенко: Беларусь направила в этом году Br700 млн на доплаты медикам, работающим с COVID-19
Все больше людей инвестируют в Minsk World! И вот почему
Топ-новости
Беларусь планирует к концу года начать производство российской вакцины "Спутник V" по полному циклу
Вольфович: система обеспечения безопасности БелАЭС соответствует самым высоким международным стандартам
Саммит ЕАЭС пройдет 14 октября в онлайн-формате
Минтруда разъяснило положения декрета №6 и ответственность за их нарушение
Лавров: Россия озабочена попытками США и ЕС грубо вмешиваться в дела Беларуси
Ветеран Великой Отечественной войны: О чем мечтаю в 100 лет? О жизни!
Савиных: интерес к Беларуси видим у огромного числа инвесторов по всему миру
ФПБ: в накоплении пенсии по указу №367 будут популярны равные взносы нанимателя и работника
ГПК: польские силовики запугивают беженцев выстрелами
Хренин вручил госнаграды и погоны полковника военнослужащим Вооруженных Сил
Костевич: хотим, чтобы семейный капитал использовался эффективно и вдумчиво
До -2°С ожидается в Беларуси в ночь на 14 октября
От вестибюля до поездов: рейды по соблюдению масочного режима проходят в минском метро
За сутки в Беларуси зарегистрированы 2060 пациентов с COVID-19, выписаны 1737
Победители национального конкурса "Предприниматель года" определены в Беларуси
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Неделя матери в Беларуси Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.