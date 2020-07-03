От Витебска до Бреста - в каждом уголке Беларуси проходят торжества и гуляния в День Независимости

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каждом уголке Беларуси сегодня проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости, - возложения и митинги, концерты и выставки, квесты и народные гуляния, сообщает БЕЛТА.

Программа торжеств в Минске начнется с патриотического шествия "Беларусь помнит!" по проспекту Независимости до площади Победы и церемонии возложения цветов к Вечному огню. Развлекательные мероприятия в городе стартуют в полдень - на площадке у Дворца спорта развернется республиканская выставка-ярмарка "Зроблена ў Беларусі". Помимо шопинга и интерактива минчане и гости столицы смогут и подкрепиться - здесь организуют зону фуд-корта. Кроме того, уже с 2 июля на Октябрьской площади развернута выставка новейших образцов белорусского машиностроения. Свою продукцию представили гиганты отечественной промышленности: Минский автомобильный завод, БелАЗ, БЕЛДЖИ, Амкодор.

В 21.00 у стелы "Минск - город-герой" начнется праздничный гала-концерт "Беларусь бязмежная" с участием популярных артистов белорусской эстрады, известных хореографических коллективов. А гвоздем вечерней программы станет торжественное открытие светомузыкального фонтанного комплекса на набережной Свислочи в столичном парке имени Я. Купалы. Световое шоу продлится три часа.

Мероприятия, посвященные Дню Независимости, пройдут во всех районах города: всюду будет звучать музыка, выступят артисты разных жанров, заработают развлекательные площадки.

Столичный регион также включится в эстафету торжеств с самого утра: в каждом райцентре запланированы радиоконцерты, выставки, работа праздничной торговли, интерактивных площадок, фотозон и детских городков, праздничные концерты. Днем в городском сквере в Березино пройдет областная акция с участием руководства региона - возложение цветов к братской могиле воинов Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Кстати, некоторые жители Березино в этот день получат значимый подарок - председатель Миноблисполкома Александр Турчин вручит ключи от квартир в новом доме 38 многодетным семьям. Большая концертная программа завершит областные торжества в Клецке.

В Бресте мероприятия начнутся с церемонии возложения цветов к обелиску на площади Свободы. Затем цветы и венки лягут к Вечному огню в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" - церемония пройдет с участием руководства области и города, ветеранов, представителей дипломатических миссий, религиозных конфессий, общественных организаций. В 10.30 в крепости состоится открытие новой музейной экспозиции "Оборона Восточного форта". В городском парке культуры и отдыха будет организована выставка техники и вооружения воинских частей Брестского гарнизона, выступления творческих коллективов и артистов. А вечером на площадке "Звезда" у входа в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" состоится большой концерт. В этот же день в Ганцевичах откроют после реконструкции кинотеатр "Маладосць", а в Ляховичах - экспозицию макетов исторических объектов района. Она разместится под открытым небом в городской зоне отдыха у речки Ведьма.

В Витебске День Независимости отметят открытием новой Доски почета и обновленной экспозиции о Великой Отечественной войне в областном краеведческом музее. Фотодокументальные материалы в ней обновили, расширили темы обороны и освобождения Витебска, добавили персональные комплексы и личные вещи участников освобождения области, материалы по восстановлению города после войны. Основным местом гуляний станет площадь Победы, а в главных парковых зонах будут работать аттракционы. Начнется праздник с торжественного возложения венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины и митинга.

В Гомеле после торжественного митинга начнутся гуляния: горожан приглашают на концерт и в "Город мастеров" в сквере им. Громыко, послушать программу камерного состава симфонического оркестра, эстрадно-симфонического оркестра имени Ю.A.Василевского на набережной реки Сож или концерт оркестра Гомельского государственного цирка - на площадке возле самого учреждения. Также можно посетить тематические выставки в кинотеатре им. Калинина, возле скульптуры "Лодочник", поучаствовать в "Дне вышиванки". На разных площадках по городу будут работать праздничная выездная торговля, аттракционы, интерактивные зоны для детей и взрослых. А вечером на набережной состоятся торжественный концерт и церемония вручения ежегодной премии "Человек года".

Гродно отметит праздник масштабными гуляньями в центре и микрорайонах города. В парке им. Жилибера - торжественный митинг и возложение, выступления артистов на летней эстраде, праздничная торговля, аттракционы. Петь и веселиться будет вся улица Советская, с балконов которой будут литься концерты живой музыки, обочины оккупируют торговые ряды ремесленников, а у культурного центра "Фестивальный" разместится фотовыставка. На других площадках запланированы выставка-презентация гобелена, посвященного 75-летию Великой Победы, выступление квартета Гродненской капеллы, презентация творческой аллеи художников и фотографов, мастер-класс по спортивному ориентированию, "Дзень вышыванкі", музыкально-развлекательные программы и концерты. Самый масштабный из них состоится вечером у Кургана Славы.

Новыми именами пополнилась Книга Славы Гродненской области В Гродно торжественная программа открылась митингом у памятника воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По традиции в этот день новыми именами пополнилась Книга Славы Гродненской области.

Кроме того, очень яркая программа подготовлена для жителей и гостей Лиды, где замок станет одной из центральных площадок празднования Дня Независимости. Запланированы тематические программы, детский концертно-развлекательный марафон и XIII фестиваль национальных культур в Лиде. У стен замка разместятся интерактивные площадки, фотозоны, спортивно-игровой городок, торговые ряды, будут проходить мастер-классы по различным ремеслам. Лидский погранотряд презентует выставку оружия и обмундирования, а отдел Департамента охраны пригласит на показательные выступления кинологов. Вечером зрителей ждут у малой сцены у дома Валентина Тавлая, где пройдет праздничный концерт и молодежный арт-пикник.

Центром притяжения в Могилевской области станет Мемориальный комплекс "Буйничское поле", где состоится торжественный митинг, а все желающие смогут "пролистать" героические страницы Победы во время экспресс-экскурсии "Днепровский рубеж". В самом Могилеве с 12.00 до 18.00 музыка и танцы закружат посетителей концертной площадки возле областного лечебно-диагностического центра, где также будет работать арт-галерея под открытым небом "Художник и город". Кстати, организации и предприятия тоже приложат руку к украшению областного центра - в их окнах появятся художественные работы арт-проекта "Мая Радзіма - Беларусь". Кроме того, запланированы спортивно-туристический праздник в парке "Подниколье", премьера анимационного фильма "Жди меня", творческая встреча с его создателями и квест по истории Беларуси и кинематографии в кинотеатре "Родина", фестиваль красок в сквере 40-летия Победы и работа других праздничных площадок - от экологичной до "Свята вышыванкі". А вечером на площади Славы состоится праздничная программа "Люблю цябе, Радзіма слаўная мая!".

В каждом городе, каждом районе страны вечером кульминацией праздничных мероприятий станет республиканская акция "Споем гимн вместе", а в 23.00 небо по всей Беларуси озарят десятки ярких вспышек праздничного фейерверка.-0-