От возрождения к устойчивому развитию - как в Брестской области модернизируют АПК

В советские времена фасад сельского Дома культуры в деревне Рясна - центральной усадьбе знаменитого на всю страну колхоза "Советская Белоруссия", которым руководил Владимир Бедуля, - украшал лозунг: "Возродим деревню - спасем страну". Сегодня в отношении продовольственной безопасности Беларусь характеризуется как государство с благоприятной средой. На повестке дня качественно новый этап программы по возрождению села - устойчивое развитие сельских территорий и агропромышленного комплекса в целом. На это нацеливает и подписанная Президентом 4 марта директива №6 "О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли". Для Брестской области, где самый высокий среди регионов удельный вес сельского хозяйства в структуре народно-хозяйственного комплекса, документ особенно важен.

Одной из главных целей директивы было обозначить механизмы эффективного использования вложенных ранее в АПК средств, считает первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец. "Местный СПК - это градообразующее предприятие любого агрогородка, деревни. Если оно наращивает производство, улучшает эффективность своей работы, то решаются и социальные вопросы: появляются достойная заработная плата, нормальные рабочие места. Если это есть, люди стараются построить там дом, завести семью. Сегодня задача №1 - получить нормальный финансовый результат. Продовольствия у нас достаточно. Как отмечал Президент, сейчас не стоит задача накормить страну. Например, в Брестской области 60% производимой молочной продукции идет на экспорт, почти половина - говядины", - подчеркнул собеседник.

В силу объективных причин животноводство всегда было определяющей отраслью не только сельского хозяйства, но и всего народно-хозяйственного комплекса Брестской области. Особое значение придается развитию молочного скотоводства, доля которого в структуре животноводческой продукции в прошлом году впервые превысила 50%. За последние 12 лет валовое производство молока в регионе удвоилось - с 835 тыс. т до 1,6 млн т. Поголовье дойного стада увеличилось на 70 тыс. коров (всего по республике оно выросло на 110 тыс.), причем область не закупала маточное поголовье за пределами региона: выращивание ремонтного молодняка и воспроизводство стада происходят исключительно за счет внутренних резервов. По темпам роста производства молока, продуктивности дойного стада регион является признанным лидером в стране.

"В прошлом году удой на корову по области составил 5763 кг - это лучший показатель в республике, почти на 800 кг выше среднереспубликанского уровня. За январь-март текущего года прибавка по молоку уже составила 105 кг на корову. Есть все основания полагать, что в этом году Брестчина превзойдет шеститысячный рубеж по удою на корову. Наша цель - получить в 2020 году 1,8 млн т молока. Это тот объем, который, по нашим расчетам, позволяет достичь потенциал плодородия земли, кадров, материально-технической части", - поделился планами первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Буткевич.

Как пример наиболее эффективной работы в отрасли он назвал деятельность УП "Молодово-Агро" Ивановского района, где от каждой коровы в прошлом году получено 10596 кг молока. В тройке лидеров также СПК "Остромечево" Брестского района с удоем в 10127 кг, ОАО "Рогознянский" Жабинковского (8860 кг).

В этом году в области реализуется масштабный проект по строительству 19 молочно-товарных комплексов. В программе участвуют практически все районы, за исключением Малоритского и Пружанского, где самый высокий процент модернизированных ферм. За 2020 год новые комплексы планируется полностью заполнить высокопродуктивным маточным поголовьем. В результате этой программы еще 15 тыс. коров будут переведены на современные условия содержания. Таким образом, на модернизированных фермах будет содержаться почти 90% поголовья дойного стада.

"Мы считаем, что результат получился благодаря тому, что в области комплексно подошли к модернизации отрасли. Наша стратегия заключается в увязке всех технологических элементов (кормовая база и кормопроизводство, воспроизводство стада, племенная работа и выращивание молодняка, кадры, модернизация животноводческих помещений). В обязательном порядке все это должна объединять эффективная система управления производством", - раскрыл секрет успеха первый зампред облсельхозпрода.

В структуре промышленности региона перерабатывающие предприятия занимают 37%, все они модернизированы. Идет процесс укрупнения предприятий под уже созданными брендами. В области действуют 8 молочных заводов, а в перспективе останутся 4-5 крупных компаний. Сейчас на заводах имеются некоторые избыточные мощности, что позволяет предприятиям гибко реагировать на конъюнктуру рынка, быстро менять линейку выпускаемой продукции.

За прошлый год от продажи сельхозпродукции область получила $672,3 млн валютной выручки. География экспортных поставок охватывает 35 стран. Основным внешнеторговым партнером традиционно остается Россия, чей удельный вес в общем объеме экспорта составляет более 80%. В целях снижения зависимости от одного рынка особое внимание уделяется диверсификации рынков сбыта. Так, поставки продукции в Китай в 2018 году выросли в четыре раза по сравнению с 2017 годом. В этом году уже освоены три новых рынка: Уругвая, Катара и Ливана.

В конце марта Брестский облисполком утвердил перечень неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, подпадающих под указ №399 "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных предприятий". В списке 24 хозяйства: по четыре в Барановичском и Кобринском районах, по три - в Дрогичинском, Малоритском и Ляховичском, два - в Брестском, по одному - в Березовском, Ганцевичском, Ивацевичском, Пинском и Пружанском. "По каждому хозяйству разработан бизнес-план, согласно которому предусматривается рост производства продукции, снижение себестоимости, в общем, расписана вся экономика. Представленные расчеты проанализировали наши специалисты - они реальны, хозяйства должны подняться и выйти на определенную устойчивость в своем финансовом развитии", - отметил Валерий Ребковец. Областной и районные исполкомы будут держать ситуацию в этих хозяйствах на постоянном контроле.

Варианты решения проблем убыточных сельхозорганизаций могут быть различными: от санации до передачи в управление или прямой продажи инвестору в лице фермерского хозяйства, перерабатывающего предприятия мясо-молочной направленности. В частности, недавно в Столинском районе успешный фермер приобрел убыточный СПК "Рубельский". Это второй подобный пример в Брестской области. Продолжается работа по реформированию неэффективных хозяйств путем присоединения к стабильно работающим сельхозорганизациям.

Выполнение всех поручений директивы в конечном итоге будет способствовать росту благосостояния и качества жизни сельского населения. Наглядным примером успешной социальной политики на селе должны стать "деревни будущего". В Брестской области первым такой статус получило Остромечево. В текущем и следующем годах в качестве пилотных проектов по их преобразованию определены агрогородки Беловежский и Парохонск в Каменецком и Пинском районах.

В регионе разработан и реализуется комплекс мер на 2017-2020 годы, направленный на развитие агрогородков. "Деревня будущего" - очень важный проект. Речь идет уже не о сохранении, а о развитии села. Требование таково, чтобы условия в деревне ничем не отличались от городских. Такие деревни - с развитым производством, достойным уровнем заработной платы, социальной инфраструктурой - у нас есть Может, где-то не хватает хороших, асфальтированных, дорог, но над этим мы работаем. Испытываешь гордость за людей, которые любят и ценят деревню, гордятся своей малой родиной, - таким людям приятно и помогать", - отметил первый вице-губернатор.

Светлана ВЕЧОРКО,

БЕЛТА.-0-