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24 июня 2021, 15:55

От жителей Гомельской области в январе-мае поступило 200 тыс. заявок в службу 115

Фото из архива
Фото из архива

24 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В оперативно-диспетчерскую службу ЖКХ по короткому номеру 115 за 5 месяцев этого года от жителей Гомельской области поступило 200 тыс. заявок, сообщил сегодня гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"В сравнении с таким же периодом 2020-го общий рост заявок - почти 20%. Однако это не говорит о том, что как-то ухудшилась ситуация с оказанием услуг, их качеством. Это говорит о том, что сейчас мы все больше популяризируем этот сервис и все больше граждан обращается непосредственно в контактный центр 115", - подчеркнул Дмитрий Згурский.

По его словам, почти 45% поступивших на 115 обращений - это консультационно-справочные вопросы. Тема электроснабжения поднималась в 16% заявок, водоснабжения - в 22%, канализации - в 12%, отопления - 8%, ремонт дорожного покрытия улиц, проездов и тротуаров - 5%.

Из общего количества поступивших заявок не исполнены или исполнены с нарушением сроков почти 1,8 тыс. - это на треть меньше, чем в январе-мае прошлого года.

Дмитрий Згурский отметил, что за январь-май этого года число претензий от потребителей на качество ЖКУ в Гомельской области снизилось на 5,4% к аналогичному прошлогоднему периоду (при годовом задании 1,5%). Однако рост претензий отмечен в четырех районах - Хойникском, Светлогорском, Рогачевском и Гомельском.

Один из показателей эффективности работы является и снижение числа повторных обращений от граждан, обратил внимание гендиректор. В этом году в регионе таких случаев фиксируется меньше.-0-

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