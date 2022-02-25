Отборочный этап турнира команд КВН проходит в Могилеве

25 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Отборочный этап открытого городского турнира команд КВН "Старт-Лига" проходит в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома.

Как отметили в горисполкоме, турнир проходит с февраля по март текущего года. Финальная игра запланирована на 29 марта.

"Сейчас стартует отборочный тур, который продлится до 12 марта. К участию приглашаются команды КВН учреждений общего среднего и профессионально-технического образования, - отметили организаторы. - Чтобы попробовать свои силы в отборочном этапе, каждая команда должна подготовить выступление в формате приветствия. Длительность - не более 7 минут".

Срок подачи заявок на участие в отборочной части турнира - до 10 марта. Команды, прошедшие отбор, попадут на финальную игру, по итогам которой победители получат дипломы и денежные призы.

Организаторами конкурса выступают отдел идеологической работы и по делам молодежи, управление образования Могилевского горисполкома и Могилевское областное отделение республиканской молодежной организации "Белорусская лига КВН".-0-