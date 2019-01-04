Отделение дневного пребывания пожилых граждан открылось в Заводском районе Минска

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста "Родны кут" открылось в Заводском районе Минска. Сегодня по случаю 100-летия образования системы социальной защиты в Беларуси журналистов познакомили с работой кружков и секций, передает корреспондент БЕЛТА.

Заведующая отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста Екатерина Васильева

Отделение располагается по ул. Алтайская, 64/1, где ранее размещалась служба занятости, оно приняло первых гостей около трех месяцев назад. Теперь его посещают около 100 человек, из которых 42 - на постоянной основе. Здесь созданы условия, приближенные к домашним, помощь получают в том числе минчане, страдающие деменцией, их семьи.

В нескольких комнатах проводятся занятия по интересам - рукоделию, английскому языку, компьютерной грамотности, шахматам и шашкам, вокалу. В коридоре установлены спортивные тренажеры, где желающие могут выполнить комплекс упражнений для поддержания физической формы. Оборудованы мини-кухня, спальные места и места отдыха для посетителей.

"Одно из наших главных направлений - работа с гражданами, у которых есть когнитивные нарушения, болезнь Альцгеймера. Организуем досуг пожилых людей, кружки ведут в основном волонтеры. Кроме того, приглашаем врачей-реабилитологов, проводим психологические консультации. Важно, чтобы после 60 лет человек не чувствовал себя одиноким", - рассказывает заведующая отделением Екатерина Васильева.

По словам первого заместителя министра труда и социальной защиты Андрея Лобовича, такие отделения в Беларуси очень востребованы. "Развитие системы социальной защиты направлено на внедрение новых форм работы с населением, оказания содействия малоимущим гражданам, инвалидам, чтобы никто не был забыт", - отметил он.

Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста предназначено для оказания консультационно-информационных и социально-бытовых услуг гражданам пожилого возраста, сохранившим полностью или частично способность к самообслуживанию и передвижению.-0-

Фото Геннадия Жинкова