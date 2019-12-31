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31 декабря 2019, 07:21

Отделение эндоскопии открылось после реконструкции в Брестской областной больнице

31 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской областной больнице после реконструкции открылось отделение эндоскопии, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Александр Карпицкий.

Реконструкция первого этажа терапевтического корпуса с возведением пристройки для установки магнитно-резонансного томографа началась год назад и проходила в два этапа. В июне пристройка была готова, аппарат МРТ ввели в эксплуатацию. Накануне Нового года завершилась реконструкция самого отделения, что стало подарком коллективу этого подразделения облбольницы к его тридцатилетию. В целом проект обошелся бюджету почти в Br2,5 млн.

Закуплены аппарат искусственной вентиляции легких, рентген-аппарат с S-образной трубкой, дезинфекционно-моечная машина, ультразвуковая моечная установка с компрессором. Обновлены операционные столы и многофункциональные кресла, установлены системы лечебного газоснабжения, приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования. После реконструкции здесь начинает функционировать единственная в области эндоскопическая рентгеноперационная.

Для пациентов после наркоза оборудована специальная палата. "Раньше такой палаты вообще не было и наркоз делался только стационарным пациентам. Теперь будем делать и амбулаторным, процедура колоноскопии станет более доступной и безболезненной, а использование углекислого газа позволит исключить неприятные ощущения после нее", - отметил главврач.

За год в эндоскопическом отделении выполняется около 10 тыс. исследований, в том числе 6,2 тыс. - гастроскопии, 1,7 тыс. - бронхоскопии, 1,5 тыс. - колоноскопии, а также полтора десятка исследований двухбаллонной энтероскопии (исследования тонкого кишечника, которые назначают при особых показаниях). Отделение оснащено высокоинформативным эндоскопическим оборудованием экспертного класса. С каждым годом здесь расширяют спектр оказания малоинвазивной хирургической помощи: специалисты выполняют операции на желчных протоках, трахее и бронхах, удаляют новообразования ЖКТ. Использование инновационных технологий ультразвуковой эндоскопии позволяет брестским медикам диагностировать и лечить ранние формы рака желудочно-кишечного тракта. В облбольнице одни из первых разработали и внедрили методику эндоскопического лечения пациентов с кистами поджелудочной железы под контролем эндосонографии.

По словам Александра Карпицкого, модернизация учреждения здравоохранения продолжится и в новом году. Здесь уже приступили к ремонту торакального отделения, урологическое в первом полугодии должно пополниться литотриптером - аппаратом для дробления камней в моче- и желчевыводящих путях.-0-

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