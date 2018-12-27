Отделение гемодиализа открылось в Дрогичинской райбольнице

27 декабря, Дрогичин /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинской центральной районной больнице сегодня состоялась церемония открытия отделения гемодиализа, передает корреспондент БЕЛТА.

Специализированную медицинскую помощь в отделении будут получать пациенты с хронической болезнью почек из Дрогичинского и Ивановского районов. Сейчас сеансы гемодиализа они проходят трижды в неделю в Пинской центральной больнице. Время их доставки в учреждение здравоохранения занимает более шести часов. С открытием нового отделения в Дрогичине оно значительно сократится. При необходимости здесь смогут получать помощь и жители ближайших населенных пунктов Березовского района.

"Приоритет нашей работы в 2018-2020 годах - обустройство межрегиональных центров, что является прямым свидетельством того, что высокие технологии приходят к жителям небольших районных центров и сельской местности. Речь идет не только о технологии гемодиализа, а также о компьютерных и магнитно-резонансных исследованиях, ангиографических комплексах. Все это в первую очередь направлено на претворение в жизнь золотого часа, который необходим врачу для оказания экстренной медицинской помощи при различных патологических состояниях", - отметил министр здравоохранения Валерий Малашко.

Отделение искусственной почки размещено на пятом этаже Дрогичинской ЦРБ. На текущий ремонт помещений, закупку мебели, инвентаря из районного бюджета выделено около Br230 тыс., еще Br200 тыс. направлено из областной казны на замену лифтов. За счет средств республиканского бюджета поставлены аппарат для приготовления концентратов диализирующих растворов, установка для получения очищенной воды, системы для экстракорпорального гемодиализа на общую сумму более 280 тыс.

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