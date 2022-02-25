Отделение реабилитации открыли в Гомельской туберкулезной больнице

25 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Отделение реабилитации открыли сегодня в Гомельской областной туберкулезной клинической больнице, передает корреспондент БЕЛТА.

Как подчеркнул председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, развитие отрасли здравоохранения, техническое и материальное ее совершенствование было и остается приоритетной задачей в регионе. "Это инвестиции в здоровье людей. Мы и дальше будем работать в этом направлении", - сказал он.

Новое отделение рассчитано на 40 коек - всего 12 палат. Сюда для реабилитации будут госпитализировать пациентов со всей Гомельской области. Помощь специалистов здесь смогут получить люди после COVID-19, после операций на органах грудной клетки, с хроническими заболеваниями.

"Реабилитацией мы занимались весь прошлый год. Она начиналась в реанимации пульмонологических отделений. Это хороший старт, но этого было недостаточно. И мы понимали, что людям нужна полноценная, комплексная реабилитация", - рассказала главный врач больницы Наталья Журавлева.

Она поделилась: чтобы организовать работу отделения на должном уровне, переняли опыт минских коллег. "В отделении у нас работает мультидисциплинарная бригада, которая осматривает пациента, решает, какое превалирующее направление, обсуждают в процессе полученный эффект у каждого пациента, смотрят, чему стоит больше уделить внимания", - разъяснила главврач.

В отделении оборудованы зал ЛФК, кабинеты для массажа, физиотерапии, электросвета, теплолечения, ингаляторий, в котором есть в том числе аппараты для индивидуальной спелеотерапии. Работает кабинет психолога. "И люди это оценили. Потому что психологических проблем у перенесших COVID-19 очень много", - уточнила Наталья Журавлева.

В числе первых пациентов отделения - житель Грабовки Гомельского района Анатолий Коцелапов. "Ковидом переболел уже второй раз. На этот раз понадобилась реабилитация. Так попал в отделение. Условия здесь наилучшие. Чувствуешь себя, как в санатории. Добрая обстановка, хорошие процедуры, комфортные палаты. Большое спасибо всему персоналу",- поблагодарил сельчанин.

Гомельская областная туберкулезная клиническая больница является профильным по оказанию фтизиатрической и пульмонологической помощи в Гомельской области. В этом году учреждение отметит 90-летие, а также 40 лет исполняется с начала работы областной пульмонологической службы.-0-