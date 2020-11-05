Отделения "Белпочты" в Минске снова работают в штатном режиме

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отделения "Белпочты" вернулись к работе в штатном режиме, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Работа восстановлена, все отделения почтовой связи принимают платежи", - отметили в пресс-службе.

При этом сайт "Белпочты" пока недоступен. По информации специалистов, его работу восстановят в ближайшее время.

Как сообщалось, почтовые отделения в Минске не работали по техническим причинам, в "Белпочте" это объяснили сбоем доступа к серверу.-0-