Отечественный инвестор намерен возродить гостиничный комплекс XIX века в центре Полоцка

11 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Здание бывшего общежития Полоцкого химико-технологического колледжа продано сегодня более чем за Br565 тыс. по результатам аукциона, организованного комитетом "Витебскоблимущество", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы торгов.

Объект является историко-культурной ценностью и расположен в зоне исторической застройки общественного центра Полоцка на проспекте Ф.Скорины. Новым собственником изолированного двухэтажного помещения общей площадью более 1,1 тыс. кв.м стало ООО "Форт кей" из Новополоцка. Первую часть исторического строения размером около 500 кв.м компания приобрела в апреле 2018 года.

По словам представителя компании, объединив две части, инвестор намерен возродить существовавший в этом здании в XIX веке гостиничный комплекс и вернуть ему историческое название "Гранд Отель", а также создать сопутствующие объекты индустрии развлечений. "Постройка относится к 1870-м годам, когда улица называлась Витебской, причем в Полоцке сохранились всего два здания по такому проекту. В этот период его владелец по фамилии Рабинович согласовывал у губернатора реконструкцию строения, но есть данные, свидетельствующие о, возможно, более раннем времени его строительства и другом целевом назначении", - рассказал представитель инвестора. В здании сохранились, например, фрагменты старинной шестигранной плитки, частично каминное отопление, даже кирпичи с отпечатками пальцев строителей прошлого века. Такие элементы предполагается сделать доступными для обозрения гостям будущего комплекса. При плановом решении организационных вопросов гостиничный комплекс планируется открыть в 2021 году.

По данным комитета "Витебскоблимущество", исторический объект стал самым дорогим предметом аукциона из числа проданных в 2019 году на торгах, организованных комитетом. Вырученные от его реализации деньги поступят в областной бюджет. Всего с начала 2019 года на торгах комитета продано неиспользуемых зданий и сооружений на сумму свыше Br2,4 млн, что более чем в 1,5 раза превышает результат за аналогичный период 2018 года.-0-