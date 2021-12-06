Отгрузки из стабфондов Минска в торговые сети и объекты соцсферы идут без сбоев

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и глава Мингорисполкома Владимир Кухарев оценили объемы сформированных стабилизационных фондов продовольственных товаров на межсезонный период 2021/2022 года и условия хранения и реализации овощей, картофеля и яблок, передает корреспондент БЕЛТА.

В текущем году объем стабфонда Минска увеличен в разы по сравнению с прошлым годом, потому что тогда все запасы были реализованы, ничего не осталось. "Сами объемы, которые доведены Мингорисполкомом, в 4-5 раз больше, чем на УП "Партизанское". Это связано с тем, что часть хранится в общегородских хранилищах стабфондов, а часть - по договорам с субъектами хозяйствования, различными ритейлерскими компаниями, крупными торговыми сетями", - пояснил заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко.

Не первый год запасы плодоовощной продукции от производителей из разных областей закладываются в хранилища УП "Партизанское" в Колядичах, базы которого достаточно для запланированных объемов. Здесь заложено 3 тыс. т картофеля, 950 т капусты, 400 т свеклы, 550 т моркови, по 800 т лука и яблок.

В хранилище для всех видов продукции созданы необходимые условия, температурный режим и влажность, чтобы весь период хранения и реализации (до 31 мая 2022 года) овощи и фрукты сохраняли товарные свойства, а покупатели - организации бюджетной сферы, предприятия общественного питания и торговли столицы - оставались довольны.

Для работников такие "прохладные" условия, по их словам, не в тягость. На сортировке женщины заверили Наталью Кочанову, что при постоянном движении на работе замерзнуть не получится.

Генеральный директор УП "Партизанское" Татьяна Кузовлева рассказала, что предприятие сформировало отпускные цены и направило торговым сетям коммерческие предложения. И сейчас уже кое-где можно найти в продаже белорусские картофель, овощи и яблоки.

"На сегодняшний день каких-то проблем со стабфондом нет, Минск будет обеспечен плодоовощной продукцией в межсезонье. Запасы распределяются для равномерного расходования по 31 мая в соответствии с графиком - в торговые сети и объекты социальной сферы - детские сады и школы, больницы, дома-интернаты", - заключил Юрий Трущенко.

По его словам, пока отгрузка идет преимущественно в розничные торговые сети, потому что у школ, детских садов, учреждений здравоохранения есть свои поставщики, которые выиграли торги. Срывов с поставками нет.

Какого-то повышенного спроса на отдельные позиции продукции не наблюдается, потому что в Минске только недавно закончились сельхозярмарки и торговля плодоовощной продукцией во дворах самими фермерами. То есть покупательский спрос удовлетворялся в полной мере.-0-

Фото Андрея Покумейко