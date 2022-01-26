Открылось обновленное общежитие для курсантов Военной академии

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Военной академии Беларуси открылось обновленное курсантское общежитие, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

В общежитии разместятся курсанты общевойскового факультета и факультета военной разведки.

Как отметил в эфире "ВоенТВ" начальник общевойскового факультета Военной академии Артем Неверко, казарма открыта после капитального ремонта. Курсанты будут переселяться с сегодняшнего дня для проживания в уютном, красивом четырехэтажном здании.

"В казарме предусмотрены все необходимые условия - и горячая вода, и бойлеры, и стиральные машины, создана локальная академическая сеть. То есть курсанты могут подключиться и скачать любую лекцию, презентацию по любому виду занятий - практическому, групповому, семинарскому, подготовиться к занятиям, не выходя из казармы", - сказал Артем Неверко.

В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Андрей Жук.-0-