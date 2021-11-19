Открыт реконструированный участок автодороги Р53 Слобода - Новосады в Минской области

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области сегодня торжественно открыли реконструированный участок автодороги Р53, который соединяет деревни Слобода и Новосады, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии открытия приняли участие министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

"Участок дороги, который открыли, соответствует всем современным требованиям. На Р53 интенсивный трафик, поэтому будем продолжать строительство. Сегодня приступили к разработке проекта на участке от Смолевичей до Жодино, а в планах - от Жодино до Борисова. В феврале следующего года, возможно, будет готова проектно-сметная документация, определяемся с источниками финансирования", - сказал Алексей Авраменко.

Алексей Авраменко

Он также отметил, что для реконструкции определены и другие автодороги. "У нас достаточно большие планы: и автодорога М3, и Р46, а Р23 мы должны продолжать в направлении Старобина. Строительство финансируется из внутренних источников, государственной инвестиционной программы, Евразийский банком развития, также мы работаем с китайскими партнерами", - сказал министр.

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин подчеркнул, что участок дороги Р53 связывает со столицей крупнейшие города Минской области. Например, с городом-спутником Смолевичи, который активно разрастается. "Количество жителей в городе увеличивается. Люди ежедневно используют эту дорогу, чтобы добраться до Минска и приехать обратно. Это приводит к увеличению трафика, поэтому продолжим работу по ее обустройству также до крупных промышленных центров", - сказал он.

Александр Турчин

Реконструировать участок автодороги (км 6,6 - км 13,0) начали в июле 2020 года. Старая трасса давно была перегружена автомобилями, что приводило к дорожно-транспортным происшествиям.

Протяженность обновленного участка - более 6 км. Современная дорога после реконструкции соответствует первой категории. Она сделана из цементобетона и имеет четыре полосы движения (по две в каждую сторону). На участке появился один путепровод возле города-спутника Смолевичи. Также оборудованы пешеходные переходы и мост, автобусные остановки.-0-

Фото Андрея Покумейко