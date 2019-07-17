Открыта регистрация на бесплатный бизнес-завтрак для предпринимательниц в Гродно

Бизнес-завтрак из серии мероприятий для предпринимательниц "Мои шаги в бизнесе" от Белинвестбанка пройдет в Гродно 27 июля. Тематика выступлений спикеров позволит начинающим и действующим участницам определиться с HR-стратегией собственного предприятия, а также познакомиться с методиками мотивации и удержания сотрудников. Кроме того, бизнес-леди ждет увлекательный интерактив и работа в группах, направленные на совершенствование уровня сервиса в собственной компании. В завершение бизнес-завтрака, опытные бизнес-леди поделятся вдохновляющими историями успеха. Полезная информация, бесплатные консультации, новые знакомства – "Мои шаги в бизнесе" – не пропустите!

Белинвестбанк предлагает провести субботнее утро с пользой для себя и своего дела, получить уникальные кейсы для развития бизнеса.

Наши спикеры

"Управление персоналом, приносящее прибыль". Секретами найма, мотивации и удержания сотрудников, а также управления персоналом по-женски поделится Ирина Мариева: руководитель бизнес-проектов и бизнес-тренер в области обучения навыкам продаж, сервисного обслуживания и оперативного управления, сертифицированный коуч ICC, управляющая HR-consulting и авторской школы рекрутинга.

"Сервис как конкурентное преимущество" – совместное выступление двух спикеров позволит по-новому взглянуть на, казалось бы, привычные процессы, происходящие в компании. Наталья Камок: бизнес-коуч, предприниматель, автор тренингов продаж и разработок стандартов обслуживания, организатор исследований методом "Тайный клиент", психолог по образованию. Наталья Сорока: предприниматель, автор тренингов продаж для руководителей торговых розничных сетей и специалистов по личным и телефонным продажам. Образование – психология, экономика, социология.

Людмила Кервяк – совладелица обувного бренда EmiRomani расскажет, "Как учительница стала шить туфли для золушек".

Екатерина Казакевич, создатель бренда MakeUpLab Ekaterina Kazakevich, объяснит, почему она придерживается в своей работе принципа: "Работать так, как будто вы не нуждаетесь в деньгах!".

Как стать участницей?

Мероприятие бесплатное, но требуется обязательная регистрация, так как количество мест ограничено. Для того чтобы оставить заявку на участие в бизнес-завтраке, вам необходимо пройти по ссылке .

Бизнес-завтрак состоится: 27 июля 2019 года с 09:00 до 14:00.

Ждем вас в уютном ресторане "БАКСТ", расположенном по адресу: г. Гродно, ул. Замковая, 21, на бизнес-завтраке "Мои шаги в бизнесе" от Белинвестбанка.

Справочная информация по телефонам:

+375 29 112 16 59, +375 29 665 57 72

Напомним, бизнес-завтраки из серии "Мои шаги в бизнесе" уже прошли в Бресте и Витебске . В мероприятиях приняли участие около 70 начинающих и уже имеющих собственный бизнес предпринимательниц. Подобные обучающие семинары пройдут в других областных центрах страны до конца года. Несколько встреч в подобном формате ждут и столичных бизнес-леди.

Проведите субботнее утро за чашечкой кофе и интересным общением с пользой для себя и своего бизнеса вместе с Белинвестбанком!

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